Die AfD hat ihren Abgeordneten Damian Lohr für zwei Landtagsposten vorgeschlagen. SPD, Grüne und FDP wollen Lohr aber nicht wählen. Die Abstimmung im Plenum ist heute geplant.

"Als Ampel-Koalition werden wir dem Wahlvorschlag nicht zustimmen", kündigte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, am Dienstag in Mainz an. Die AfD-Fraktion hat Lohr für ihren Sitz in der Datenschutzkommission und im Interregionalen Parlamentarier-Rat (IPR) vorgeschlagen.

"Aus unserer Sicht bestehen sehr begründete Zweifel, dass Damian Lohr Werte wie Toleranz, Freiheit und länderübergreifende Zusammenarbeit vertritt", sagte Haller. "Damian Lohr ist der Bundesvorsitzende der Jungen Alternativen (JA), die dem Bundesamt für Verfassungsschutz zufolge unter Extremismus-Verdacht steht und daher beobachtet wird." Das Bundesamt habe darauf hingewiesen, dass die öffentlichen Äußerungen insbesondere der führenden Protagonisten der JA genau zu beobachten seien und dass Verbindungen von der JA zu rechtsextremistischen Gruppierungen bestünden.

AfD spricht von "Missachtung" demokratischer Prinzipien

Die AfD kritisierte die Ankündigung der Ampel-Fraktionen scharf. Der Fraktionsvorsitzende Uwe Junge warf SPD, Grünen und FDP eine "inakzeptable Missachtung grundlegender Prinzipien der repräsentativen Demokratie" vor. Junge kündigte zudem an, rechtlich gegen die SPD vorzugehen, weil diese "nicht vor falschen Tatsachenbehauptungen" zurückschrecke.

Damian Lohr, Landtagsabgeordneter der AfD picture-alliance / Reportdienste Sebastian Willnow

Lohr soll die AfD-Abgeordneten Gabriele Bublies-Leifert - als stellvertretendes Mitglied in der Datenschutzkommission - und Iris Nieland im IPR ablösen. Die Datenschutzkommission unterstützt den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Dem IPR gehören Abgeordnete der Mitgliedsregionen Rheinland-Pfalz, Saarland, Lothringen, Luxemburg und Wallonien an.

Orientierungsdebatte zur Organspende

Der rheinland-pfälzische Landtag beschäftigt sich am Nachmittag zudem mit Fragen der Organspende und Organtransplantation. Die CDU hat dazu eine Orientierungsdebatte beantragt. Es geht um die Frage, wie mehr Menschen dafür gewonnen werden können, sich nach dem Tod als Organspender zur Verfügung zu stellen. Anders als im Bund ist die Zahl der Organspenden in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr gesunken.

Vorgesehen sind nach Angaben des Landtags 25 Redebeiträge mit einer Dauer von jeweils fünf Minuten. Bei einer Orientierungsdebatte fällt der sonst übliche Fraktionszwang weg, der die Abgeordneten an die Linie der Parteiführung binden soll. Solche Debatten finden im Landtag eher selten statt. In der laufenden Wahlperiode ist es erst die zweite.

Behinderte mit rechtlicher Betreuung sollen wählen dürfen

Ein weiteres Thema im Parlament wird die geplante Änderung des Kommunalwahlgesetzes sein. Ziel ist, dass künftig auch behinderte Menschen mit einer umfassenden rechtlichen Betreuung das Wahlrecht bekommen. Das Bundesverfassungsgericht hatte den pauschalen Ausschluss dieser Menschen von der Wahl für verfassungswidrig erklärt.

Die Gesetzesänderung soll heute erstmals beraten und am Freitag beschlossen werden. Schon bei der Kommunalwahl Ende Mai dürften dann mehr als 2.200 Behinderte mit einer rechtlichen Betreuung wählen. Für die Änderung gibt es eine breite Mehrheit im Landtag. Der Gesetzentwurf wurde gemeinsam von den Regierungsfraktionen SPD, FDP und Grüne sowie von der oppositionellen CDU vorgelegt.