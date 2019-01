per Mail teilen

Was wird eigentlich aus unseren Weihnachtsbäumen? In rheinland-pfälzischen Städten entweder Kompost oder Holzhackschnitzel, doch es gibt auch eine sportliche Lösung.

In Mainz werden laut Stadt die abgeschmückten Fichten und Tannen abgeholt und wie der Biomüll in das Humuswerk Essenheim gebracht. Aus dem Weihnachtsgrün werde dann Kompost, der in den Verkauf komme. Rund 20.000 Nadelbäume seien es im vergangenen Jahr gewesen. Auch Koblenz setzt auf die Kompost-Lösung.

Ludwigshafen: Mix aus Kompost und Biomassebrennstoff

Anders ist die Situation in Ludwigshafen. Dort sammle die städtische Abfallentsorgung das ausgediente Grün ein und bringe es zu einer Recyclingfirma, erklärte eine Stadtsprecherin. Die Stämme der rund 20.000 Bäume würden geschreddert, um aus ihnen Holzhackschnitzel für Biomassekraftwerke zu machen. Kaiserslautern setzt auf die Kombination aus Kompost und Biomassebrennstoff: Aus den Bäumen dort wird laut Stadt beides gemacht.

Etwa 20 Kilometer von Kaiserslautern entfernt werden die Bäume zum Sportgerät. Sie fliegen am nächsten Sonntag in Weidenthal bei der 13. Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen durch die Luft. Der Wettkampf wird in drei Disziplinen ausgetragen: Weit-, Schleuder- und Hochwurf. Der aktuelle Rekord liegt laut Veranstalter bei den Männern bei 25,01 Metern, gehalten von Frank Schwender aus Frankeneck (Kreis Bad Dürkheim) im Jahr 2016. Schwender ist mit fünf Titelgewinnen (2011 bis 2013, 2016, 2018) sowie vier zweiten Plätzen der erfolgreichste WM-Teilnehmer. Bei den Frauen liegt der Weltrekord bei bei 15,95 Metern (Alexandra Köpper/2017).

Knutfest in Weidenthal: Brauchtum und keine Abfallentsorgung

Auch ein sogenanntes Knutfest ist in Weidenthal geplant - dabei werden die alten Weihnachtsbäume verbrannt. Aus Sicht der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd gilt das als Brauchtum und nicht als Abfallentsorgung. Ansonsten gehörten Weihnachtsbäume zu den pflanzlichen Abfällen, die grundsätzlich den Entsorgungsbetrieben zu überlassen seien.

Die Ausnahme: Wer die Bäume der Behörde zufolge selbst richtig kompostieren kann, darf das auch. Im heimischen Kamin dürfe das Holz nur verfeuert werden, wenn es weniger als ein Viertel Feuchtigkeit enthält. Das sei aber erst nach einem Jahr Lagerung der Fall. Die Weihnachtsbäume im eigenen Garten zu verbrennen, sei verboten.