Sich durch die Unterlagen der Briefwahlen wühlen oder am Wahltag seine Stimme im zuständigen Lokal abgeben. Geht das nicht bequemer - beispielsweise per Online-Wahl? Nein, sagt Jörn Müller-Quade, Professor für Kryptografie und Sicherheit am Karlsruher Institut für Technologie. mehr...