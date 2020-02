Die gemeinnützige ADAC-Luftrettung ist in Rheinland-Pfalz mit ihren Rettungshubschraubern im vergangenen Jahr zu mehr Einsätzen geflogen als 2018. Die Luftrettung eilte 7.941 Mal zur Hilfe. Im Jahr zuvor waren es 467 Einsätze weniger, wie der ADAC am Freitag in Koblenz mitteilte. Täglich habe es rund 20 Notfälle gegeben. Rheinland-Pfalz liege mit dieser Menge an Einsätzen im bundesweiten Vergleich auf dem zweiten Platz hinter Bayern.