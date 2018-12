Die leitenden Geistlichen der großen christlichen Kirchen in Rheinland-Pfalz haben in ihren Weihnachtsbotschaften zur Solidarität mit den Mitmenschen und zu mehr Gerechtigkeit aufgerufen.

Die weihnachtliche Botschaft sei nicht nostalgisch, sondern ein Aufruf zum Protest gegen ungerechte Verhältnisse, so der Trierer Bischof Stephan Ackermann. Richtig verstanden wolle diese Botschaft nicht "einlullen und einschläfern". Sie sei im Gegenteil "ein sehnsuchtsvolles Protestlied gegen die bestehenden Verhältnisse, gegen die zerstörerischen Kräfte, die die Schönheit der Schöpfung und die Würde des Menschen Tag für Tag in den Schmutz ziehen". Weihnachten fordere auf, sich nicht damit abzufinden.

"Von Nächstenliebe leiten lassen"

Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz Christian Schad sagte in seiner Weihnachtsbotschaft in Speyer, die Menschen sollten sich in ihrem Leben von Mitgefühl und Nächstenliebe leiten. In einer Welt des Unfriedens und des Leids könne Gottes Botschaft Grenzen überwinden und das Beste in den Menschen ans Licht bringen. Gott spreche zu den Menschen, sein Wort warte auf Antwort, so Schad weiter.

"Eine große Protestkraft" sieht der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland Manfred Rekowski in der christlichen Weihnachtsbotschaft. Die Menschwerdung Gottes durch Jesu Geburt stelle die Machtfrage, sagte Rekowski. "Gott will das Kind von Weihnachten, den Friedensbotschafter, in die Schalt- und Regierungszentrale der Welt gesetzt sehen." Damit würden die Spielregeln der Welt radikal verändert. Der Glaube an Jesus, den Friedensbotschafter, könne die Menschen von ihrem Egoismus erlösen und aus der Spirale von Gewalt und Gegengewalt befreien, so Rekowski am Heiligabend.

Sexualisierte Gewalt "nicht zu entschuldigen"

Im Licht von Weihnachten sollten die Menschen respekt- und liebevoll miteinander umgehen, sagte der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung anlässlich des Weihnachtsfests in Darmstadt. Der Theologe wies auf die besondere Bedeutung der Weihnachtsgeschichte als Hoffnung gebende Erzählung für alle Menschen in Krisen hin.

Jung sprach die Situation von Menschen an, die unter sexualisierter Gewalt leiden. "Was ihnen angetan wurde, ist furchtbar und nicht zu entschuldigen." Es sei für ihn erschreckend, "wie Menschen die Welt so dunkel machen können" und andere mit in diese Dunkelheit hineinziehen könnten. Er schaue in das Licht der Weihnachtskerzen und bitte Gott darum, dass Menschen Halt und Hilfe finden, denen schlimmes Leid zugefügt wurde, so der Kirchenpräsident.