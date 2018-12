Das Innenministerium wehrt sich gegen Kritik an der Notfall-Versorgung in Rheinland-Pfalz. Nach SWR-Recherchen ist in hunderten Gemeinden in Rheinland-Pfalz der Rettungsdienst nicht schnell genug.

Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) sagte, im Schnitt seien Rettungswagen sieben Minuten und 33 Sekunden nach dem Ausrücken am Einsatzort. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Rettungswagen für die Fahrt höchstens 15 Minuten brauchen dürfen. Dieses Ziel werde in 93 Prozent aller Notfalleinsätze erreicht, so Stich. Eine Daten-Auswertung des SWR hat ergeben, dass sich die Einsatzzeiten von Rettungswagen 2017 im Vergleich zum Vorjahr an vielen Orten verschlechtert haben: Hunderte Gemeinden - vor allem auf dem Land - erreichen den Zielwert demnach zu selten. ASB: "Je schneller, desto besser" Auch aus Sicht des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Rheinland-Pfalz ist es unmöglich, die gesetzliche Frist in jedem Fall einzuhalten. Naturereignisse wie beispielsweise Glatteis, aber auch technische Defekte oder Unfälle während der Anfahrt könnten zu Verzögerungen führen, erklärte Ralf Seibert, ASB-Referent für Notfallvorsorge. Eine 100-prozentige Versorgung sei nie erreichbar. Aus medizinischer Sicht gelte: "Je schneller jemand da ist, desto besser ist es." Ähnlich äußerte sich die Landesärztekammer in Mainz. Im Flächenland Rheinland-Pfalz könne nicht jeder Ort zu jeder Jahreszeit schnell erreicht werden. Das gelte besonders für die Höhenlagen außerhalb der urbanen Ballungsräume. CDU: "Recht auf gleiche Versorgung für alle" Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU, Peter Enders, kritisierte die Landesregierung. Durchschnittswerte aus dem Ministerium verschleierten die Problematik. Alle Bürger in Städten und auf dem Land hätten ein Recht auf dieselbe notfallmedizinische Versorgung. Die CDU will das Thema im Innenausschuss des Landtages besprechen.