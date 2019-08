per Mail teilen

In den nächsten Tagen lässt sich die Sonne kaum blicken in Rheinland-Pfalz: Es bleibt unbeständig und grau. War es das schon mit dem Sommer?

Der Sonntag zeigt sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst stark bewölkt: Vielerorts sind Schauer möglich, im Süden teils auch Gewitter. Am Nachmittag kann sich der Himmel auflockern. Mit Höchsttemperaturen von um die 20 Grad ist es in der Eifel vergleichsweise frisch. In der Pfalz können 28 Grad erreicht werden.

Auch am Montag ist der Himmel über Rheinland-Pfalz überwiegend bewölkt, es bleibt aber meist trocken. Nur in der Pfalz kann es laut Meteorologen vereinzelt zu leichten Schauern kommen. Am Dienstag sieht es ähnlich aus.

Wetterwechsel kommt zur Wochenmitte

Erst Mitte der Woche könnte sich die Wetterlage laut DWD langsam ändern. Denn ein Hochdruckgebiet verdrängt dann die feucht-kühle Luft aus Deutschland. Am übernächsten Wochenende bestehe dann sogar die Möglichkeit der Rückkehr der Hitze. "Allerdings sind die Vorhersagen bis dahin noch mit größeren Fragezeichen versehen", so ein DWD-Meteorologe.