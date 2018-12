Insgesamt 40 Katzen haben Tierschützer aus einer Gartenhütte und einer Wohnung in Worms befreit. Die Tiere waren seit Tagen nicht mehr versorgt worden.

Besitzerin der Katzen war eine Frau, die die Tiere illegal gezüchtet hat, um sie dann im Internet zu versteigern. Die Frau war aber gestorben. Ein Informant machte den Wormser Tierschutzverein auf die Katzen aufmerksam.

In kleine Käfige gesperrt

Die Tierschützer überprüften die Gartenhütte und die Wohnung der Verstorbenen. In der Hütte entdeckten sie 27 Tiere, in der Wohnung weitere 16. Zum Teil waren die Tiere in einem schlechten Gesundheitszustand. Einige Katzen waren in viel zu kleinen Kaninchenkäfigen untergebracht. Außerdem stank es laut Tierschutzverein übel, die Tiere hatten kein Futter mehr und waren verschreckt.

Das Veterinäramt ist eingeschaltet

Mittlerweile sind die Katzen bei zwei Pflegestellen und im Wormser Tierheim untergebracht - die jüngsten sind nicht mal fünf Wochen alt. Das Veterinäramt des Kreises Alzey Worms ist in den Fall eingeschaltet.