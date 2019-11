Die Temperaturen in Rheinland-Pfalz gehen zum Wochenende in den Keller. Die Null-Grad-Grenze wird unterschritten. Auf den Straßen ist besondere Vorsicht angesagt.

Schon in der Nacht zu Samstag sackt das Thermometer dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge auf bis zu -3 Grad. In der Eifel wird es in der Nacht zu Sonntag mit -4 Grad noch etwas kälter. Entsprechend kann es durch Raureif auf den Straßen glatt werden. Der Winterdienst in Rheinland-Pfalz ist darauf bereits vorbereitet.

Dauer 1:23 min So funktioniert der Winterdienst Wenn es Winter wird in Rheinland-Pfalz, beginnt für den Winterdienst die heiße Phase des Jahres. Fast 18.000 Straßenkilometer betreuen die Mitarbeiter und das zum Teil rund um die Uhr.

Auch tagsüber steigen laut DWD die Temperaturen kaum. Am Samstag liegen sie bei höchstens 5 bis 8 Grad. Dabei kann von Süden her auch einmal die Sonne durchblinzeln.

Am Sonntag geht es zunächst freundlich weiter. Später werden laut Vorhersage Wolken aufziehen, die etwas Regen bringen. Im Bergland kann statt Regen auch Schnee vom Himmel kommen.

Schnee heiß ersehnt am Erbeskopf

Auf den warten die Betreiber der Skilifte am Erbeskopf. "Wenn es jetzt Schnee gäbe, könnten wir morgen anfangen", sagte der Betriebsleiter der Wintersportanlage, Klaus Hepp, am Erbeskopf (816 Meter) im Kreis Bernkastel-Wittlich. Noch sei es aber nicht kalt genug. "Minus vier Grad sollten es schon sein", meinte Hepp. Wenn die Piste beschneit werden müsse, dauere es ungefähr 80 Stunden, bis eine Schneedecke von 18 bis 20 Zentimetern auf der Piste liege. Diese Temperaturen rücken nun zumindest in den Bereich des Denkbaren.