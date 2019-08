Bei zwei Hundeattacken in Rheinland-Pfalz sind eine Frau und ein Junge gebissen worden. Die beiden Hundehalter müssen jetzt mit Konsequenzen rechnen.

Ein Zwölfjähriger wurde an einem Einkaufsmarkt in Kaiserslautern am Samstag von einem Hund angegriffen. Das Tier war zwar angeleint, wie die Polizei am Sonntag mitteilte, die Leine war jedoch so lang, dass der Hund den Jungen im Vorbeigehen in den linken Oberschenkel beißen konnte.

Hund nach Biss wieder freigelassen

In Niederkirchen (Kreis Bad Dürkheim) wurde eine 31 Jahre alte Radfahrerin von einem nicht angeleinten Hund attackiert. Das Tier habe der Frau am Samstag zunächst in den Knöchel gebissen. Als sie sich beim Hundehalter, der sein Tier mittlerweile am Halsband gepackt hatte, beschwerte, habe dieser den Hund wieder freigelassen. Das Tier verletzte die Frau daraufhin am Oberschenkel. Gegen beide Hundehalter wurden Strafverfahren eingeleitet.