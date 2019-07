per Mail teilen

Der Torhüter Wolfgang Hesl verlässt den 1. FC Kaiserslautern. Das hat der FCK am Dienstag mitgeteilt. Der noch ein Jahr laufende Vertrag sei in beidseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst worden. Der 33-Jährige stand in 14 Drittligaspielen für den FCK im Tor.