per Mail teilen

An der Bertha von Suttner Gesamtschule in Kaiserslautern ist ein Schüler im Treppenhaus schwer gestürzt. Der Junge liegt nach Angaben der Stadtverwaltung im Koma.

Der Fünftklässler schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. Das sagte eine Sprecherin der Stadt Kaiserslautern auf SWR-Anfrage.

Beim Herumturnen abgestürzt?

Der Junge soll im Treppenhaus des Schulgebäudes auf einem Geländer herumgeturnt sein. Das hätten erste Befragungen von Mitschülern ergeben. Wie genau der Sturz dann passiert ist, sei noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Fremdverschulden soll die Polizei aber bereits ausgeschlossen haben.

Schüler nach Unfall nach Hause geschickt

Nach dem Unfall am Vormittag seien die Schüler gegen 11 Uhr für heute nach Hause geschickt worden. In einer Stellungnahme der Stadt heißt es, man sei in Gedanken bei dem Jungen, seiner Familie und Freunden. Die Stadtverwaltung wünsche sich nichts mehr, als seine baldige Genesung.