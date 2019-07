Eine 80-jährige Frau ist bei der Buchung eines Urlaubs Betrügern auf den Leim gegangen. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten habe sie am Montagabend in Kaiserslautern vergeblich auf den Reisebus gewartet, der sie in ein Sanatorium nach Tschechien habe bringen sollen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Im vergangenen Jahr hatte sie für rund 3.500 Euro bei einem Reiseveranstalter aus Bochum den Urlaub gebucht. Dieser war nun telefonisch nicht mehr erreichbar. Die Polizei fand heraus, dass die Firma nicht mehr existiert.