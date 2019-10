Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) hat in ihrer Regierungserklärung im Landtag den jüdischen Bürgern in Rheinland-Pfalz zugesagt, alles für deren Sicherheit zu tun. Sie griff auch die AfD scharf an.

"Jeden Tag gut und sicher leben können" Regierungserklärung von Malu Dreyer (SPD)

Die zweitägige Plenarsitzung hatte mit einer Gedenkminute für die Opfer des antisemitischen Anschlags in Halle begonnen. Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) nannte die Tat "beschämend". "Wer unsere über die letzten Jahrzehnte errungenen Werte von Toleranz, persönlicher Freiheit, Gleichberechtigung, einer offenen Gesellschaft, unsere Demokratie angreift, der muss die volle Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen", sagte Hering unter lang anhaltendem Applaus.

In Deutschland gebe es ein strukturelles Problem mit dem Rechtsextremismus, sagte Dreyer zu Beginn ihrer Regierungserklärung. Der Anschlag in Halle reihe sich in eine Serie fremdenfeindlicher und antisemitischer Terrorakte wie beispielsweise die Mordserie des NSU ein.

Heute feierten die Juden im Land das Fest der heiligen Thora und Rheinland-Pfalz werde alles tun, "damit sie (die Juden, Red.) in Rheinland-Pfalz sicher leben können und ihre Feste feiern können", versicherte sie.

"Wir sind in Rheinland-Pfalz stolz auf unsere jüdische Tradition." Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD)

Rheinland-Pfalz sei stolz auf seine jüdische Tradition in den sogenannten Schum-Städten Worms, Speyer und Mainz. Anschließend griff sie die AfD und deren Fraktionsvorsitzenden Uwe Junge persönlich an. "In ihrer Partei werden judenfeindliche Positionen vertreten", sagte sie in Richtung AfD. Junge sei gemeinsam mit Björn Höcke aufgetreten, der die nationalsozialistischen Gräuel relativiere.

AfD wehrt sich gegen Vorwürfe

Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Timo Böhme wies Dreyers Kritik zurück. "Die AfD-Fraktion hat sich für die Interessen der jüdischen Bürger in Rheinland-Pfalz aktiv eingebracht", sagte er. Seine Fraktion habe 14 parlamentarische Initiativen zum Thema Antisemitismus und jüdisches Leben eingebracht, so Böhme in der aktuellen Debatte, die sich an die Regierungserklärung anschloss.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf sagte in der Debatte, Deutschland bleibe "das Land der Freiheit und der Toleranz". Ein entschiedenes Eintreten gegen Antisemitismus forderte auch die FDP-Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer. Dass Juden in Rheinland-Pfalz unter Polizeischutz stünden, fordere alle Demokraten zu entschiedenem Handeln auf.

Der grüne Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun forderte eine entschiedene Bekämpfung von Hass und Hetze im Internet. "Nur wenn man nicht bedroht wird, kann man Demokratie frei leben", sagte er.