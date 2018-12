Tschüss 2018 - Willkommen 2019. Der Jahreswechsel steht Montagnacht bevor. Wir haben ein paar Tipps, wo Sie in Rheinland-Pfalz das Feuerwerk besonders gut anschauen können.

Rund um Koblenz:

Besonders imposant zeigt sich der Jahreswechsel in Koblenz. Hier eignen sich als Aussichtspunkte die Festung Ehrenbreitstein, die Europabrücke, die über die Mosel in das Stadtzentrum von Koblenz führt, und das Deutsche Eck, das zwar eher tiefer liegt als die anderen Aussichtspunkte, dafür aber einen Rundumblick bietet. Als Panoramapunkt bietet sich auch der Rittersturz an, das Plateau liegt südlich vom Stadtzentrum und fällt zum Rhein hin steil hinab.

Wo sich Rhein und Mosel treffen, da leuchten zum Jahreswechsel die Raketen. picture-alliance / dpa

Für den Hunsrück gibt es als Tipp den Otto-Andreas-Aussichtsturm bei Macken in der Nähe von Kastellaun. Hier haben Sie einen Blick über die Mosel und die Hochebene des Hunsrücks. Ein rund 500 Meter langer Feldweg führt zu dem Holzturm. Stimmungsvoll dürfte auch die Silvester-Fackelwanderung im Buchfinkenland werden. Achtung, los geht es schon um 18.15 Uhr an mehreren Orten, zum Beispiel in Gackenbach an der Kirche im Westerwaldkreis. Bitte die Taschenlampe für den Rückweg einpacken.

Rund um Mainz:

In der Landeshauptstadt bieten sich mehrere Aussichtspunkte für das Silvester-Feuerwerk an, wie zum Beispiel die Kupferbergterrasse oder der Kästrich in der Mainzer Oberstadt, hier sollte man aber früh da sein, da der Platz begrenzt ist. Außerdem bieten sich die Brücken an, wie zum Beispiel die Theodor-Heuss-Brücke, die nicht weit vom Stadtzentrum entfernt ist. Den schönsten Blick hat man vermutlich aber von Hessen aus auf Mainz, nämlich am Rheinufer von Mainz-Kastel. Vor einem liegen der Mainzer Dom und das barocke Palais des Deutschhauses, bei dem gerade bei nächtlicher Beleuchtung die Rottöne zur Geltung kommen.

Etwas eng dürfte es an Silvester auf dem Kästrich in der Mainzer Oberstadt werden. picture-alliance / dpa

Hoch hinauf geht's zum Feuerwerk in Bingen. Die Burg Klopp bietet sich als Aussichtspunkt über die Stadt, den Rhein und die Nahe an. Wer das Feuerwerk im nahen Bad Kreuznach sehen will, der sollte das aus etwas Entfernung tun. Die Feuerwehr verweist auf die Gemarkung Hungriger Wolf, dort gibt es einen kleinen Parkplatz an der Umgehungsstraße bei Winzenheim, von dem die Sicht spitze ist. Alternativ böte sich auch die gegenüberliegende Anhöhe bei Hackenheim an, meinen die Brandexperten, die hoffentlich einen ruhigen Jahreswechsel verbringen können.

Rund um Kaiserslautern:

Eine beliebte Partylocation mit guter Aussicht ist in Kaiserslautern eine Bar in 80 Metern Höhe im Rathaus, allerdings nichts für Kurzentschlossene, denn die Party ist schon ausverkauft. Für Kaiserslautern eignet sich daher ein Spaziergang zum Humbergturm. Der Aussichtsturm im Süden der Stadt wurde vom Nähmaschinenfabrikanten Georg Pfaff mitangestoßen. Nordwestlich der Stadt liegt mit dem Eulenkopfturm in Eulenbis eine weitere Aussichtsplattform auf einer Anhöhe.

Blick auf Kaiserslautern vom Humbergturm picture-alliance / dpa

Wer bequem mit dem Auto zum Aussichtspunkt anreisen will, der sollte die Burg Lichtenberg im Landkreis Kusel ansteuern. Hier gibt es nämlich einen Parkplatz und vermutlich viele weitere Schaulustige, die in der nahen Jugendherberge feiern. Wer einen guten Blick über Landstuhl haben möchte, der könnte zum Jahreswechsel zur Burgruine Nanstein ziehen.

Rund um Ludwigshafen:

Für das Feuerwerk über Neustadt an der Weinstraße empfiehlt sich die Sicht vom Hambacher Schloss. Atmosphärisch dürfte es trotz des Feuerwerkverbots in Teilen der Altstadt in Speyer werden. Hier könnte man zum Beispiel das Ende der Maximilianstraße als Standpunkt ansteuern. Wer gut zu Fuß und mit Stirnlampe ausgerüstet ist, könnte sich auch auf den Kalmit begeben. Hier feiern die Silvester-Wanderer des Pfälzerwald-Vereins.

Jahreswechsel mit der Demokratie im Rücken? Blick auf das Hambacher Schloss SWR

In Landau gilt der historische Rathausplatz als Empfehlung. In Ludwigshafen selbst bietet sich das Rheinufer an, von dort hat man eine gute Sicht auf die Silvester-Raketen aus Mannheim.

Rund um Trier:

Für Trier empfiehlt sich der Kalvarienberg über Prüm für den Start ins Jahr 2019. Außerdem hoch über der Altstadt von Bernkastel-Kues die Burg Landshut. Die Burg ist auch leicht mit dem Auto erreichbar. Die Saarburg bietet eine stimmungsvolle Kulisse und einen weiten Blick ins Saartal.

Von der Burg Landshut hat man die Stadtteile Bernkastel und Kues und natürlich die Mosel gut im Blick. picture-alliance / dpa

Um das Feuerwerk in Trier voller Pracht zu bestaunen, dürfte der Petrisberg östlich der Innenstadt geeignet sein. Eine weitere Anhöhe in der Mosel-Stadt ist der Pulsberg mit der Mariensäule.