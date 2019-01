Millionen Menschen haben in Rheinland-Pfalz "weitgehend normal" Silvester gefeiert. Das teilte das Innenministerium mit. Dennoch blieb die Nacht nicht ohne Zwischenfälle.

Zum Jahreswechsel habe vor allem wieder einmal verstärkter Alkoholkonsum zu vielen Polizeieinsätzen geführt - meist wegen Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Beledigungen, so ein Sprecher des Innenministeriums.

Angriff mit Baseball-Schläger

In Freinsheim (Kreis Bad Dürkheim) schlugen mehrere Männer einen Mann zusammen, der einen Streit in ihrer Gruppe schlichten wollte. Der Anwohner sah von seinem Balkon aus die Auseinandersetzung und lief nach Polizeiangaben zusammen mit seiner Frau auf die Straße. Dort wurde er von drei oder vier Männern zunächst verbal angegangen und dann mit einem Baseball-Schläger attackiert. Auch als er schon am Boden lag, schlugen die jungen Männer weiter auf ihn ein. Anschließend konnten sie flüchten.

Polizistin in Finger gebissen

Eine Polizistin wurde nach einem Verkehrsunfall von einer 18 Jahre alten Fahranfängerin in den Finger gebissen. Die stark alkoholisierte Frau war kurz vor Mitternacht in Bendorf mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren geparkten Fahrzeugen zusammengestoßen. Die Frau versuchte zunächst von der Unfallstelle zu flüchten, konnte jedoch in der Nähe angetroffen und in ein Krankenhaus gebracht werden.

In Monzingen an der Nahe geriet eine Gruppe beim Abbrennen des Feuerwerks in Streit. Einem Mann wurden dabei Zähne ausgeschlagen und die Nase gebrochen.

Dauer 00:31 min Silvesternacht am Deutschen Eck Am Deutschen Eck in Koblenz haben viele Menschen friedlich Silvester gefeiert.

Schwerer Autounfall und brennende Mülltonnen

In Mainz ereignete sich ein Unfall, bei dem ein 21-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Der junge Mann wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr gerettet werden. Nach einer Notoperation besteht derzeit keine Lebensgefahr mehr. Außerdem gab es in Mainz sieben Brände von Mülltonnen und einen Brand auf einem Balkon.

In Frankenthal gab es laut Polizei ebenfalls brennende Mülltonnen und einen Balkonbrand, der aber schnell gelöscht werden konnte. In Einsiedlerhof in der Westpfalz brannte in den frühen Morgenstunden ein Dachstuhl.