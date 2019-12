Bischof Ackermann rief in seiner Predigt zu einem liebenden, respektvollen und einander zugewandten Umgang miteinander auf. Beim Weihnahtsgottesdienst im Trierer Dom wurde in diesem Jahr außerdem den Opfern der Bombenangriffe von 1944 gedacht. Über 400 Menschen sind damals in Trier kurz vor Weihnachten ums Leben gekommen. mehr...