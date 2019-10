Karin Schmidt-Friderichs übernimmt in einigen Tagen den Vorsitz des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Grund genug für eine Bestandsaufnahme - und einen Blick auf die Frankfurter Buchmesse, die am Mittwoch beginnt.

SWR: Frau Friderichs, offiziell treten Sie Ihr Amt als Vorsitzende des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels am Samstag nach der Buchmesse an, gewählt wurden Sie schon im Juni. Was haben Sie in den vergangenen Wochen und Monaten bereits über Ihren neuen Job gelernt?

Karin Schmidt-Friderichs: Ich habe vor allem gelernt, wie unterschiedlich ein großer Verband und ein kleines Unternehmen sind - und dass ich mich, glaube ich, mit etwas mehr Geduld wappnen muss als ich das als Unternehmerin bis jetzt tue. Aber ich habe auch die unvorstellbar reichen Facetten des Verbandes kennengelernt. Es ist eine spannende Zeit und ich bin noch lange nicht fertig mit Lernen.

Karin Schmidt-Friderichs Karin Schmidt-Friderichs ist studierte Architektin. Seit 1992 leitet die 58-Jährige mit ihrem Mann Bertram Schmidt-Friderichs den Verlag Hermann Schmidt in Mainz - einen Verlag, der sich voll und ganz dem schönen Buch verschrieben hat: Ästhetik und Kreativität, Typographie und Grafikdesign spielen dabei eine große Rolle. Nach der Frankfurter Buchmesse übernimmt Schmidt-Friderichs den Vorsitz des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, der die Interessen der deutschen Buchhandels- und Verlagsbranche vertritt. Sie ist die erste Frau an der Spitze in der Geschichte des knapp 200 Jahre alten Verbandes.

SWR: Der Börsenverein als Dachverband vereint alle, die sich mit Büchern beschäftigen. Verlage, Buchhandel und Zwischenbuchhandel. Was ist da die größte Herausforderung?

Schmidt-Friderichs: Die Herausforderung ist, dass diese drei Sparten natürlich genuine Interessensunterschiede haben. Die drei möchten sich den Kuchen Ladenpreis möglichst immer so teilen, dass jeder davon am meisten bekommt. Also erstmal sitzen sie am Verhandlungstisch durchaus auch auf verschiedenen Seiten. Nichtsdestotrotz ist der Börsenverein fast 200 Jahre alt und hat es bis jetzt immer geschafft, diese Interessensgegensätze zu verbinden. Im Interesse eines höheren Ganzen, nämlich der Repräsentanz gegenüber Politik und Gesellschaft.

"Zurücklehnen dürfen wir uns nicht. Denn jedes Streamingangebot und jedes Handyspiel und all die anderen Verlockungen sind Konkurrenz zum Buch." Schmidt-Friderichs über den Kampf um junge Leser

SWR: Erstmals seit Jahren - so hieß es im Sommer - sei die Zahl der Buchkäufer in Deutschland nicht rückläufig, sondern leicht gestiegen. Sehen Sie das als Trendwende?

Schmidt-Friderichs: Ich sehe das mit sehr viel Hoffnung. Ich sehe vor allem mit großem Glück, dass darunter viele junge Menschen sind, die zum Buch finden oder wiederfinden. Zurücklehnen dürfen wir uns nicht. Denn jedes Streamingangebot und jedes Handyspiel und all die anderen Verlockungen sind Konkurrenz zum Buch. Ich glaube aber, dass der große Vorteil des Buches diese Exklusivität ist. Ich beschäftige mich dann wirklich mal nur damit. Und ich glaube, das ist etwas, was die Menschen verstanden und wiederentdeckt haben. Und das finde ich hervorragend.

SWR: Bei der Buchmesse gibt es in diesem Jahr Neuerungen - gerade mit Blick auf die jüngeren Leser verstärkt man sozusagen seine Anstrengungen: Es gibt ein Kids-Foyer, den Bereich New Generation für das Jugendbuch.

Schmidt-Friderichs: Wer sich nicht ändert, bleibt stehen und fällt damit auch raus. Insofern wird die Buchmesse in diesem Jahr Neuerungen haben und im nächsten Jahr auch wieder. Das sind zum Teil auch Tests, dass man sagt, mal schauen wie das ankommt. Und insgesamt ist da eine ganz hohe Dynamik, die dazu beiträgt, dass Frankfurt eben die weltweit wichtigste Buchmesse ist.

"Letztlich sehe ich es so, dass sowohl auf Verlags- als auch auf der Buchhandelsseite die Kleinen durchaus das Salz in der Suppe sind - und dass die Großen das, wenn sie ehrlich sind, auch wissen." Schmidt-Friderichs über das Verhältnis großer Ketten zum unabhängigen Buchhandel

SWR: Zieht man in der Branche denn für Ihr Gefühl auch genügend am gleichen Strang? Erst kürzlich gab es am "Welttag des Kindes" Ärger, als die großen Händler Märchenbücher verschenkten und der kleine, unabhängige Buchhandel erst kurz vorher einbezogen wurde. Da kann man schon skeptisch sein, was das Verhältnis zwischen Groß und Klein angeht, oder?

Schmidt-Friderichs: Das war ungeschickt. Das war wohl vor allem eine Kommunikationspanne. Aber wie dem auch sei: Es war auf jeden Fall nicht gut, dass der unabhängige Buchhandel erst am Schluss miteinbezogen wurde - dann aber übrigens durchaus erfolgreich mitgemacht hat. Ich glaube, da ist viel Moderationsgeschick gefragt. Denn letztlich sehe ich es so, dass sowohl auf Verlags- als auch auf der Buchhandelsseite die Kleinen durchaus das Salz in der Suppe sind - und dass die Großen das, wenn sie ehrlich sind, auch wissen. Und dass wir uns nichts wegnehmen, sondern eher am Schluss nach außen hin etwas geben sollten. Aber daran muss man ab und zu erinnern.

SWR: Inhaltlich diskutiert wird in Frankfurt auch gerne. Immer zu aktuellen, brisanten Themen. Wie sehr kann die Buchbranche auf gesellschaftliche Entwicklungen Einfluss nehmen?

Schmidt-Friderichs: Ich glaube schon, dass die Buchbranche eine Stimme hat, die Gehör findet. Und wenn die Freiheit des Wortes in Frankfurt thematisiert wird, dann hört das tatsächlich - weil ja die vielen Aussteller da sind - auch die Welt. Ob das dann direkt in China oder der Türkei zu Verhaltensänderungen führt, da sollte man seinen Einfluss nicht überschätzen. Aber: Steter Tropfen höhlt den Stein.

Das Interview führte SWR2-Redakteur Rainer Volk