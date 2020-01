per Mail teilen

Die Zahl der Straftaten im Internet ist 2019 in Rheinland-Pfalz deutlich gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden laut Innenministerium rund acht Prozent mehr Fälle angezeigt.

2019 gab es demnach knapp 13.600 Fälle von Cybercrime. Im Vorjahr waren es noch rund 12.596 Fälle, wie aus einer Auswertung des Landeskriminalamtes (LKA) hervorgeht.

Als Internetkriminalität werden alle Straftaten bezeichnet, bei denen Täter über das Internet Kontakt zu ihren Opfern aufnehmen - sei es bei Betrug, Beleidigung, Erpressung oder Kinderpornografie.

Am Vormittag will Innenminister Roger Lewentz (SPD) vorstellen, wie die rheinland-pfälzische Polizei künftig gegen Cyberkriminelle vorgehen will. Unter anderem soll es darum gehen, wie die Behörden IT-Experten als Ermittler gewinnen können.

Dauer 0:20 min Kugelmann: Leider mehr Cyber-Angriffe Der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann hat eine Bilanz zu Cyberattacken für 2019 gezogen. Sein Fazit: Gesundheitsdaten seien besonders gefährdet. Sie seien sensibel und man könne "daraus besonders viel Geld machen".

CDU: Zu wenig IT-Spezialisten beim LKA

Die CDU-Opposition kritisiert, es gebe zu wenig Cyberkriminalisten im Land. Anfang 2019 arbeiteten 20 Cyberanalysten beim LKA in Mainz. Wer ein Studium über mehrere Jahre im Bereich Informatik absolviert habe, komme nicht für ein kleines Geld, sagte Matthias Lammert (CDU). Nur wenn man anständig bezahle, kämen auch IT-Spezialisten, die die Täter im Internet ausmachen könnten.

Im vergangenen Jahr sorgte ein Einsatz in einem großen Rechenzentrum in Traben-Trarbach für Aufsehen. Mehrere international agierende Cyberkriminelle sollen von einem ehemaligen NATO-Bunker aus operiert haben. Etliche Online-Marktplätze und -Foren hatten nach ersten Erkenntnissen ihre Straftaten über die Server in Rheinland-Pfalz laufen lassen.