Am 8. März findet der jährliche internationale Frauentag statt. Dabei stehen weltweit die Rechte der Frauen im Mittelpunkt. Auch in Rheinland-Pfalz gab es zahlreiche Veranstaltungen zum Thema.

In Mainz haben bereits am Mittag rund 300 Menschen unter dem Motto "Kinder oder keine, entscheiden wir alleine" demonstriert.

Mit Plakaten zogen die rund 300 Teilnehmer durch die Mainzer Innenstadt. SWR

Auch in Koblenz war eine Demonstration angemeldet. Wie die Stadt mitteilte, hatten sich die Frauen vor dem Bahnhof versammelt und waren anschließend durch die Straßen gezogen.

Eine Veranstaltung über die Rechte von Frauen fand im Historischen Rathaussaal in Koblenz statt. Dabei ging es unter anderem um die immer noch schlechtere Bezahlung von berufstätigen Frauen.

Ein Kino in Hachenburg (Westerwaldkreis) zeigte außerdem im Rahmen der Solidaritätsfilmtour "Frauen für Gerechtigkeit" einen Film zum Thema "Gewalt gegen Frauen".

Filmnachmittag in Trier

In Trier ging es bei einem Vortrag des Zonta Clubs darum, wie Frauen besser in Führungspositionen aufsteigen können. In dem Benefizvortrag im Kurfürstlichen Palais zeigte eine Wirtschaftswissenschaftlerin auf, wie sich das ihr zufolge von Männern dominierte Wirtschaftssystem überwinden lassen könnte.

Im Trierer Broadyway Kino fand unterdessen ein Filmnachmittag statt, bei dem eine feministische Komödie gezeigt wurde. In Wittlich wurde die Ausstellung "100 Jahre Frauenwahlrecht im Kreis Bernkastel-Wittlich" präsentiert.

Die Trierer Musikerin Julia Reidenbach gestaltete das Unterhaltungsprogramm mit ihrem Mitmachen-Chorprojekt "Just sing".

Kino, Sauna und Frauen-Kabarett

Auch in der Westpfalz gab es mehrere Veranstaltungen. In der Fußgängerzone in Kaiserslautern verteilten Gleichstellungsbeauftragte den ganzen Tag über Rosen an Frauen. Außerdem zeigte das Union-Kino einen Film zum Thema sexuelle Belästigung.

In Kusel wurde der Tag im Mehrgenerationenhaus begangen, unter anderem mit einer Bilderausstellung über außergewöhnliche Frauen. In Waldfischbach-Burgalben trat eine Frauen-Kabarettgruppe auf, in Landstuhl war die Sauna im Naturerlebnisbad nur für Frauen geöffnet.

Maria-Einsmann-Platz in Mainz eingeweiht

Bereits am Freitag ehrte die Stadt Mainz eine Frau mit einer ungewöhnlichen Lebensgeschichte. Die Mainzerin Maria Einsmann lebte zwölf Jahre lang als Mann, um arbeiten zu können. Dann flog ihre Tarnung auf. Über 90 Jahre später wird sie nun mit dem Maria-Einsmann-Platz geehrt.

Spiegel misst Weltfrauentag große Bedeutung zu

Die rheinland-pfälzische Frauenministerin Anne Spiegel (Grüne) appellierte vorab, man müsse auch 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts für Gleichberechtigung kämpfen. Es seien noch viele drängende Fragen anzupacken. Unter anderem würden berufstätige Frauen viel häufiger nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefragt als Männer.

Frauenpreis an Marlies Krämer

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) empfing politisch interessierte Frauen zum Kaffee im Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen. Außerdem verlieh sie am Abend in der Staatskanzlei in Mainz den Marie-Kuchacz-Frauenpreis an Marlies Krämer. Die 82-jährige Frauenrechtlerin setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, die sprachliche Diskriminierung von Frauen zu beenden.

Dauer 1:47 min Sendezeit 19:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Marlies Krämer ausgezeichnet Marlies Krämer hat den diesjährigen Frauenpreis der Ministerpräsidentin bekommen. Dreyer begründete die Auszeichnung damit, dass die 82- Jährige gegen die sprachliche Diskriminierung von Frauen kämpft. Video herunterladen (4,2 MB | MP4)

So hat Krämer beispielsweise erreicht, dass in Reisepässen nicht mehr nur "Inhaber", sondern auch "Inhaberin" steht. Dreyer lobte Krämer als mutige Streiterin für die Gleichberechtigung: Sprache beeinflusse das Denken und folglich auch das Handeln.