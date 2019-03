per Mail teilen

Wie viele Frauen gibt es in Rheinland-Pfalz, wie alt werden sie und wie viele sind in der Landespolitik aktiv? Unsere Fakten zum Weltfrauentag.

1. So viele Frauen leben in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind die Frauen in der Überzahl: Nach Angaben des Statistischen Landesamtes sind 2.062.556 Rheinland-Pfälzer weiblich. Das sind 50,6 Prozent der Bevölkerung. Die Lebenserwartung der Frauen liegt bei 83,0 Jahren, die der Männer bei 78,6 Jahren.

2. So viele Studentinnen gibt es - und so viele Professorinnen

Von den Frauen, die 2018 einen Schulabschluss gemacht haben, hat der Großteil das Abitur abgelegt: 40,8 Prozent des Jahrgangs erlangten die allgemeine Hochschulreife. Bei den Männern waren es 30,4 Prozent. Auch bei den Studierenden setzt sich der Trend fort: 11.935 Studienanfängerinnen gab es 2017 in Rheinland-Pfalz, das sind 52,4 Prozent aller Erstsemester. Anders sieht es beim Hochschulpersonal aus: 2017 gab es 468 hauptberufliche Professorinnen im Land (22,1 Prozent) und 1.654 Professoren (77,9 Prozent). Bei Juniorprofessuren ist der Männer- und Frauenanteil ausgeglichener (46 Prozent weiblich).

52,4 Prozent aller Erstsemester in Rheinland-Pfalz sind weiblich, aber nur 22,1 Prozent der Professuren sind mit Frauen besetzt dpa Bildfunk Picture Alliance

3. So viele Frauen arbeiten in Teilzeit

46,3 Prozent der Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz sind weiblich. Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen arbeiten sie deutlich häufiger in Teilzeit. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes arbeiten 51,7 Prozent der Frauen in Teilzeit, bei den Männern sind es 9,4 Prozent. Der durchschnittliche Bruttostundenlohn liegt bei Frauen bei 16,24 Euro - Männer verdienen 20,20 Euro. Der monatliche Nettoverdienst liegt bei der Mehrheit der Frauen unter 1.300 Euro (61,1 Prozent) - bei Männern sind es 28,4 Prozent. 31,5 Prozent verdienen 1.300 bis 2.600 Euro (Männer: 46,1 Prozent), 7,4 Prozent verdienen mehr (Männer: 25,6 Prozent).

4. So lange beziehen Frauen und Männer Elterngeld

Frauen in Rheinland-Pfalz bekommen durchschnittlich 1,59 Kinder. Nach der Geburt beziehen Mütter deutlich häufiger und länger Elterngeld als die Väter: Das Statistische Landesamt zählt von Juli 2015 bis September 2018 17.018 Frauen in Elternzeit mit Elterngeld und 5.619 Männer. Die durchschnittliche Bezugsdauer des Elterngelds liegt bei den Frauen bei 13,9 Monaten, bei den Männern sind es 3,3 Monate.

5. So weiblich ist die Landespolitik

Rheinland-Pfalz hat eine Ministerpräsidentin, fünf Ministerinnen und vier Minister. Im Landesparlament sitzen 36 Frauen (bei 101 Sitzen).

Die Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, und die Landesvorsitzende der Frauen Union Rheinland-Pfalz, Ursula Groden-Kranich MdB, forderten anlässlich des Frauentags, dass Frauen in kommunalen Parlamenten besser repräsentiert sein müssen. "Wir müssen Frauen motivieren und sie für kommunalpolitische Verantwortung und Teilhabe begeistern", so Klöckner.

Auch der Deutsche Gewerkschafstbund (DGB) Rheinland-Pfalz wies darauf hin, dass Frauen in den kommunalen Parlamenten unterrepräsentiert seien. "Das muss sich ändern", so der DGB-Vorsitzende Dietmar Muscheid.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bezeichnete die Frauenförderung als eine der zentralen Aufgaben. Allein die formale Gleichstellung führe nicht zu einer tatsächlichen, gelebten Gleichberechtigung. "Wir müssen endlich dahin kommen, dass Frauen an allen Lebensbereichen gleichberechtigt teilhaben", so Dreyer.