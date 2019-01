per Mail teilen

Im vergangenen Jahr kamen weniger Flüchtlinge nach Rheinland-Pfalz als 2017, die meisten davon aus Syrien. Inzwischen liegt die Türkei bereits auf dem dritten Platz der Herkunftsländer.

Nach Angaben des Integrationsministeriums kamen 2018 6.903 Geflüchtete nach Rheinland-Pfalz, das sind 1.019 Menschen oder knapp 13 Prozent weniger als 2017. Im Jahr 2015 auf dem Höhepunkt des Flüchtlingsstroms waren es siebenmal soviele Schutzsuchende.

Immer mehr Türken suchen Asyl

2015 kamen siebenmal mehr Flüchtlinge als 2018 NICHT MEHR VERWENDEN - picture-alliance / dpa

Die Liste der Herkunftsländer führt mit 20 Prozent der Flüchtlinge weiter das Bürgerkriegsland Syrien an. Danach folgten in der Statistik des vergangenen Jahres der Iran (14 Prozent), die Türkei (13 Prozent), Nigeria (12 Prozent), Somalia und Pakistan (jeweils 9 Prozent), Afghanistan und Irak (jeweils 7 Prozent), Eritrea (5 Prozent) und Sudan (4 Prozent).

Die Türkei war 2016 noch nicht in der Liste der zehn häufigsten Herkunftsländer, doch nach dem gescheiterten Putschversuch vom Juli 2016 und dem anschließenden Vorgehen der Regierung gegen Oppositionelle hat die Zahl der türkischen Asylbewerber deutlich zugenommen.

Zahl der Abschiebungen gestiegen

Während die Zahl der Asylsuchenden sinkt, stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Abschiebungen. So haben die Ausländerbehörden in Rheinland-Pfalz in den ersten zehn Monaten 1.305 Ausländer abgeschoben - deutlich mehr als im gleichen Zeitraum 2017. Dies liege vor allem daran, dass inzwischen viele Altfälle vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und den Verwaltungsgerichten entschieden seien, erklärte Ministerin Anne Spiegel (Grüne).

Mehr als die Hälfte der Betroffenen wurden aufgrund der Dublin-Regelung in ein anderes EU-Land überstellt, vor allem nach Italien und Frankreich. Spiegel fordert eine "dringend notwendige Reform des Dublin-Systems". Flüchtlinge müssten innerhalb der EU gerechter verteilt werden und es müssten einheitliche Unterbringungsstandards geschaffen werden.