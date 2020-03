Auch wenn die Deutschen Recycling-Weltmeister sind, wird noch immer zu wenig Müll getrennt. Dagegen soll Aufklärung helfen, aber es gibt auch Kritik am aktuellen System.

So sieht in Deutschland das Recyclingsystem aktuell aus

Es gibt die Biotonne, in die alle organischen Abfälle geworfen werden können. In die Papiertonne kommen alle Papiere, Kartons und Pappen und in die gelbe Tonne oder den gelben Sack kommen alle Verpackungen. Für alles andere gibt es den Restmüll. Während dieser meist verbrannt wird, können aus den getrennten Abfällen Rohstoffe gewonnen, oder der Müll weiterverarbeitet werden.

Verbesserungsbedarf bei der Recycling-Praxis Auch wenn die Deutschen Recycling-Weltmeister sind, wird immer noch oft falsch getrennt - auch in Rheinland-Pfalz. Gerade bei den Gelben Säcken scheint es noch viele Fehlwürfe zu geben.

In Deutschland gibt es gesetzliche Vorgaben, wie viel Abfall recycelt werden muss. Bei Verpackungen liegt die Quote seit 2019 bei 58,5 Prozent. Seit den Neunzigerjahren werden Hersteller und Vertreiber von Verpackungen in die Pflicht genommen, für die Entsorgung und Weiterverarbeitung zu Sorgen. Die Hersteller können sich von dieser Verpflichtung befreien, indem sie diese an die sogenannte "duale Systeme" abtreten. Diese privatwirtschaftlichen Anbieter kümmern sich um das Recyceln der Verpackungen, die in der gelben Tonne landen.

Anbieter aus Mainz sieht noch Verbesserungsbedarf

Ein Anbieter für das "duale System" ist Landbell aus Mainz. Die Firma sammelt, sortiert und recycelt die Verpackungsabfälle. Gegenüber dem SWR sagt Geschäftsführer Uwe Echteler: "Alle Stoffe, die im gelben System landen, werden sortiert und recycelt. Das ist auch der Anspruch, den wir als 'duales System' haben." Das Recycling funktioniere vom Prinzip her, es gebe aber auch Ansatzpunkte, das Recycling zu verbessern. Dafür brauche man alle Beteiligten: die in-den-Verkehr-Bringer, den Bürger, die Sortieranlage und man brauche die Verwertungsindustrie, sagt Echteler.

Gelber Sack, Wertstofftonne und Co.: Warum ist Mülltrennung so kompliziert? Wir Deutsche sind Profis beim Thema Mülltrennung - glauben wir zumindest. Müll richtig zu trennen, scheint allerdings doch recht kompliziert zu sein. Zumal ein wesentlicher Teil des Mülls noch immer in der falschen Tonne landet. Die Dualen Systeme haben deshalb eine Kampagne gestartet, die für ein höheres Mülltrennungs-Bewusstsein sorgen soll. Über die Tücken der Mülltrennung hat SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll mit Henning Wilts, Leiter der Abteilung Kreislaufwirtschaft beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, gesprochen.

Kompliziert wird es im Detail

Da es aber noch immer zu vielen "Fehlwürfen" kommt, muss mehr Müll vernichtet werden. Das wollen die "dualen Systeme" ändern. In Berlin haben sie am Dienstag gemeinsam eine Kampagne gestartet. Mit dieser wollen sie Bürger über das richtige Mülltrennen aufklären - und zwar mit einem Werbespot, Aktionen wie Flashmobs und Informationsmaterialien.

"Die Mülltrennung ist in den vergangenen Jahren nicht leichter geworden", sagt Michael Jeldhauser. Er ist Referent für Kreislaufwirtschaft beim Naturschutzbund (Nabu). In die gelben Tonnen gehören ausschließlich Verpackungen. Konkret bedeutet das: Zwar darf ein Blumentopf, in dem eine Blume war, als er gekauft wurde, in die gelbe Tonne, ein leer gekaufter Blumentopf gehört hingegen in den Restmüll. Um die komplizierte Mülltrennung zu vereinfachen, wird häufig eine Wertstofftonne gefordert, in die alle recycelbaren Materialien dürfen. Das unterstützt auch Jedelhauser. "Wir brauchen eine Regelung für stoffgleiche Nichtverpackungen."

Das steckt hinter dem Verpackungsgesetz In Europa unterliegen Verpackungen der sogenannten erweiterten Produktverantwortung. Das heißt, dass die Unternehmen, die Verpackungen in Umlauf bringen, dafür sorgen müssen, dass sie wieder recycelt werden. Die Unternehmen, die ihre Produkte verpacken, zahlen eine Gebühr, die zur Müllentsorgung verwendet wird. Diese Gebühr wird aber in den Verkaufspreis einbezogen, sodass letztlich die Verbraucher für die Entsorgung des Verpackungsmülls zahlen.

Problem Verpackungsherstellung

Ein weiteres Problem bei der aktuellen Methode der Wiederverwendung ist, dass es Verpackungen gibt, die aus verschiedenen Stoffen sind. Bei diesen gibt es ein Problem mit der Trennung und Weiterverarbeitung. Zum Beispiel muss der Deckel von einem Joghurtbecher abgezogen werden, weil dieser aus Aluminium besteht, der Becher aber aus Plastik.

Die Trennung ist wichtig, weil aus den Verpackungen Rezyklat gemacht wird. Das ist ein Granulat, welches in der Plastikproduktion wiederverwertet werden kann. Je sortenreiner die Verpackung ist, desto besser lässt sich der Stoff verwenden. Deshalb sagt Jedelhauser vom Nabu, dass "recyclen schon bei der Herstellung der Verpackung und der chemischen Grundstoffe beginnt". Denn: "Wenn etwas nicht recyclingfähig ist, bringt auch die Abfalltrennung wenig".

Alle Verpackungen müssen 2030 recycelbar sein

Deshalb könnten zum Beispiel die Gebühren für die Hersteller und Vertreiber von Verpackungen steigen, wenn die Produkte aus verschiedenen Stoffen hergestellt werden. "In der Praxis funktioniert dieser Mechanismus kaum, da die 'dualen Systeme' untereinander in Konkurrenz stehen und die Hersteller dann einfach zu einem günstigeren Anbieter wechseln könnten", sagt Jedelhauser. Jedoch gibt es vonseiten der EU den Beschluss, dass bis zum Jahr 2030 alle Verpackungen im Staatenverbund komplett recycelbar sein müssen.

Dazu kommt noch, dass es zwar eine gesetzliche Regelung gibt, wie viele Verpackungen recycelt werden müssen, aber keine dafür, wie viel Rezyklat weiterverwendet werden muss. "Wenn hier der Gesetzgeber über Vorgaben diesen Markt beflügeln würde, würden wir mit Sicherheit höhere Rezyklatquoten im Einsatz sehen", sagt Echteler vom rheinland-pfälzischen Landbell. "Alles was wir recyceln, muss einen Abnehmer finden."

Zahlen des Umweltbundesamtes