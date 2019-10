per Mail teilen

In 48 Kommunen in Rheinland-Pfalz sind am Sonntag neue Beiräte für Migration und Integration gewählt worden. Sie unterstützen Städte, Gemeinden und Kreise bei Fragen des interkulturellen Zusammenlebens.

Um die 489 Mandate in den Beiräten, die früher Ausländerbeiräte hießen, bewarben sich rund 1.100 Kandidaten. Dabei geht es um die verschiedensten Themen: Von mehrsprachigen Aushängen in Behörden bis zur Verleihung eines Integrationspreises. Die Migrationsbeiräte beraten, wenn es um das Zusammenleben verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen geht, haben aber kein Stimmrecht in den Gremien.

Gewählt wurde in Städten und Gemeinden mit mehr als 1.000 ausländischen Einwohnern. In den Landkreisen lag die Schwelle bei 5.000. Wählen durften alle Ausländer, Staatenlose, Eingebürgerte, Spätaussiedler sowie Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit - und zwar schon ab dem 16. Lebensjahr.

Wahlbeteiligung oft sehr niedrig

Insgesamt waren mehr als 420.000 Menschen wahlberechtigt. Vor fünf Jahren war die Wahlbeteiligung gering. Damals hat nicht einmal jeder zehnte Wahlberechtigte an den Beiratswahlen teilgenommen. Ob tatsächlich eine Wahl möglich wird, hängt davon ab, ob sich genügend Kandidaten finden. Ansonsten kann eine Kommune auch einen Beirat einsetzen und Mitglieder dafür berufen. Das ist diesmal in 14 Kommunen der Fall. In sieben Kommunen findet die Wahl zu einem späteren Zeitpunkt statt.

"Wichtige Stimme für die kommunale Integrationsarbeit" Ministerin Anne Spiegel, Grüne

"Die Beiräte für Migration und Integration sind in vielen Kommunen gar nicht mehr wegzudenken", sagt Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne). "Sie haben sich als wichtige Stimme für die kommunale Integrationsarbeit etabliert." Die Anstöße aus den Beiräten seien eine Belebung der Demokratie und gerade in einer Zeit von zunehmendem Rechtsextremismus von hoher Bedeutung. Eine Demokratie müsse sich immer daran messen lassen, inwieweit Beteiligung für alle, die in einer Gesellschaft lebten, ermöglicht werde.