Eigentlich sollten Altkleider-Container einem guten Zweck dienen. Doch immer öfter landen in den Containern statt Textilien Abfälle unterschiedlichster Art.

Verschimmelte Essensreste, Katzenstreu, alte Elektrogeräte, kaputte Koffer, Weihnachtsdeko, Pralinen, Dämmmaterial, Teppiche, volle Windeln und eine Disco-Lampe: Was klingt wie die Ausbeute der städtischen Müllabfuhr, ist in Wahrheit ein Fund des Malteser Hilfsdienstes. All diese Dinge fand das Service-Team des Wohlfahrtsverbandes an nur einem einzigen Tag in ihren Altkleider-Containern in der Westpfalz.

Im 3. Quartal dieses Jahres haben die Malteser in Zweibrücken 55.760 Kilo Material aus den Containern gesammelt, rechnet Malteser-Pressesprecherin Dagmar Bauer vor. "Davon waren 9.460 kg Müll", erzählt sie. Knapp 17 Prozent des Containerinhalts waren demnach für die Tonne. An einzelnen Tagen sei es sogar noch mehr.

Entsorgungskosten kaum mehr zu tragen

Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) berichtet von immensen Problemen mit zugemüllten Containern. So seien in Zweibrücken die Entsorgungsgebühren, die das DRK für den gefundenen Müll zahlen muss, von einem Jahr auf das andere explodiert: von 1.500 Euro auf 8.500 Euro. Mancherorts übersteigen die Kosten sogar die Marktpreise der gesammelten Kleidung.

Ähnlich wie in Zweibrücken ist die Situation laut DRK auch in Kaiserslautern und Pirmasens. Vor allem Restmüll würde in den Containern gefunden. Das DRK vermutet, dass das mit gestiegenen Müllgebühren für die Privathaushalte in der Region zusammenhängt.

Kein regionales Phänomen

Aber auch in anderen Regionen in Rheinland-Pfalz ist das Phänomen zu beobachten. So schätzen die Malteser die Müllquote in Mainz auf zehn bis zwölf Prozent.

"Als DRK erleben wir, dass die Container insgesamt zunehmend zugemüllt, geplündert, aber auch beschädigt werden", sagt Elisabeth Geurts vom DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz. Sogar Tierkadaver habe man schon entdeckt. Hinzu käme oftmals noch Sperrmüll, der direkt neben den Containern abgestellt würde.

Erste Altkleider-Container wieder abgebaut

Neben den immensen Entsorgungskosten sei das Hauptproblem, dass viele gespendete Klamotten inzwischen nicht mehr verwendet werden können, da sie durch den Müll verunreinigt oder beschädigt sind. Beide Wohlfahrtsverbände sprechen von einem drohenden Minusgeschäft. Als Konsequenz bauen sie vielerorts Altkleider-Container, wie zuletzt das DRK in Pirmasens, wieder ab.