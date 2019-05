Wie viele Bienenvölker haben die kalten Monate überlebt? In Rheinland-Pfalz starben mehr Bienen als im Bundesdurchschnitt. Das ergab eine Umfrage unter Imkern.

Die rheinland-pfälzischen Imker sind mit ihren Bienenvölkern schlechter durch den Winter gekommen als ihre Kollegen im Bundesdurchschnitt. Das ergab eine Befragung von rund 12.000 Berufs- und Hobbyimkern in ganz Deutschland.

Etwa 1.100 der befragten Imker kamen aus Rheinland-Pfalz, wie Christoph Otten vom Fachzentrum Bienen und Imker in Mayen in der Osteifel mitteilte. Der Umfrage zufolge starben im vergangenen Winter nach Angaben Ottens etwa 16,1 Prozent der Bienenvölker in Rheinland-Pfalz. Das ist fast jedes sechste Bienenvolk. Besonders hoch waren die Ausfälle im Raum Koblenz mit 16,8 Prozent. Am geringsten waren die Verluste rund um Trier. Hier lag die Ausfallquote bei 13,7 Prozent. Bundesweit verloren die Imker der Umfrage zufolge 14,9 Prozent ihrer Bienenvölker. Das waren drei Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

Gründe des Bienensterbens nicht eindeutig

Die Gründe für das Bienensterben seien nicht eindeutig bestimmbar, sagte Klaus Eisele vom Imkerverband Rheinland-Pfalz. Die Varroa-Milbe gilt als ein Hauptgrund für den Tod von Bienenvölkern. Eine Ursache für die bundesweit geringeren Verluste seien die schlechten Lebensbedingungen für die Varroa-Milbe im Winter 2017/18 gewesen, sagte Eisele. Da der Winter relativ lang war, startete die Blüte und damit die Bienenzeit spät. Dadurch hatten die Varroa-Milben weniger Zeit, sich in den Stöcken bis zum darauf folgenden Winter zu vermehren - der Parasitenbefall hielt sich also in Grenzen.

Dauer 00:33 min Mehr als 100.000 Imker in Deutschland Mehr als 100.000 Imker in Deutschland

Christoph Otten blickt mit Sorge in die Zukunft. Der zurückliegende Winter war früh vorbei, die Bienen flogen früh aus - und schleppten dementsprechend früh Varroa-Milben in ihre Stöcke. Daher schätzt Otten, dass die Ausfälle im kommenden Winter deutlich höher sein könnten.