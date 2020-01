Die Datenbank "Polis" ist das rheinland-pfälzische polizeiliche Informationssystem. Hier sind Erkenntnisse der Landespolizei zu Personen abrufbar, die polizeilich in Erscheinung getreten sind, von denen zum Beispiel Fingerabdrücke genommen wurden (erkennungsdienstlich behandelt) oder nach denen gefahndet wird. In Hessen heißt das System "Polas". In dem System sind auch Informationen über Gegenstände gespeichert, etwa gestohlene Sachen, nach denen gefahndet wird.

"Inpol" ist die bundesweite Polizeidatenbank, die vom Bundeskriminalamt, der Bundespolizei und den Länderpolizeien mit Informationen gespeist werden.

Daten des Kraftfahrtbundes- oder des Einwohnermeldeamtes werden in eigenständigen Datenbanken geführt.