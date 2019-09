Die Internationale Automobilausstellung 2019

Am Donnerstag, 12. September, beginnt die Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt. Die ersten beiden Messetage sind Fachbesuchern vorbehalten, am Wochenende öffnet die Messe ihre Tore dann für das breite Publikum. Mit rund 800 Ausstellern auf 168.000 Quadratmetern Fläche fällt die Autoschau in Frankfurt diesmal deutlich kleiner aus als vor zwei Jahren. 2017 präsentierten 994 Aussteller ihre Neuheiten auf mehr als 200.000 Quadratmetern.