Museumsbesuch oder Shopping-Tour? Das sind definitiv keine guten Pläne für das kommende Wochenende, denn: Samstag und Sonntag wird es in Rheinland-Pfalz richtig schön warm.

Dauer 00:23 min Der Sommer kommt für zwei Tage Am Wochenende wird es in Rheinland-Pfalz heiß. Die Nächte bleiben aber angenehm kühl.

Am Freitag nimmt der Sommer Anlauf auf das Wochenende: Es ist zunächst noch in einigen Landesteilen bewölkt, vor allem im nördlichen Rheinland-Pfalz, so die Wettervorhersage vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Im Süden gibt es im Tagesverlauf schon verstärkt sonnige Abschnitte. Gegen Abend lockert dann überall die Bewölkung auf. Es bleibt aber den ganzen Tag überall trocken. Mit Temperaturen bis zu 26 Grad können sich die Rheinland-Pfälzer schon mal auf den Sommer einstimmen.

Sommerlich warm am Tag, kühl in der Nacht

Am Samstag klettert das Thermometer laut DWD dann weiter in die Höhe: Es werden Werte zwischen 25 und 29 Grad erreicht. Nachts sinken die Temperaturen wieder auf etwa 8 Grad im Bergland, im übrigen Land auf minimal 11 Grad. Tropische Nächte sind also noch nicht in Sicht und die Temperaturverteilung zwischen Tag und Nacht ist eigentlich perfekt. Schön warm am Tag, kühl in der Nacht.

Heiß am Sonntag

Der Sonntag macht dann seinem Namen alle Ehre: Die Sonne strahlt den ganzen Tag vom Himmel und es ist trocken. Die Meteorologen rechnen mit Temperaturen von bis zu hochsommerlichen 31 Grad. Und danach? "Das ist noch vollkommen unsicher", sagte Wetterexpertin Claudia Kleinert im SWR Fernsehen. Für die kommende Woche gebe es noch einen sehr großen Unsicherheitsbereich.

Am Wochenende heißt es also, die Gelegenheit beim Schopfe packen: Raus ins Freie, rein ins Wasser und immer an den Sonnenschutz denken.