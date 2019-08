per Mail teilen

Ein Spaziergang im Wattenmeer gehört zu jedem Nordseeurlaub. Doch für zwei Rheinland-Pfälzerinnen geriet der Ausflug zum Albtraum: Sie steckten plötzlich hüfttief im Schlick.

Eine 48 Jahre alte Frau und ihre zwölf Jahre alte Tochter wurden bei ihrem Spaziergang in Hooksiel (Kreis Friesland) von der Flut überrascht und lösten so einen großen Rettungseinsatz aus: Feuerwehr, Rettungshubschrauber und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) mussten am Montagnachmittag ausrücken, um die beiden zu retten.

Touristen geraten im Wattenmeer immer wieder in Notlagen, weil sie die Gefahr unterschätzen.

Rettungskräfte bringen Frauen ans Festland

Wie die Polizei Wilhelmshaven am Dienstag mitteilte, kümmerte sich zunächst die DLRG bei auflaufendem Wasser um Frau und Tochter, ehe beide in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr zum Festland gebracht wurden. Woher die Familie genau kommt, wurde nicht mitgeteilt.