per Mail teilen

Der Mainzer Landtag hat der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Dabei schilderte eine heute 84-jährige Jüdin ihren jahrelangen Überlebenskampf und erzählte von der Brutalität des NS-Regimes.

Dauer 01:47 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Gedenkfeier im Landtag für Opfer der NS-Zeit Der rheinland-pfälzische Landtag hat in einer Sondersitzung in Mainz der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Video herunterladen (4 MB | MP4 )

Henriette Kretz überlebte als junges Mädchen auf dem Gebiet der heutigen Ukraine Festnahmen, Deportationen und Säuberungsaktionen. Bei der Sondersitzung des rheinland-pfälzischen Landtags anlässlich des 74. Jahrestages der Befreiuung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz berichtete die Tochter eines jüdischen Arztes aus Polen, wie ihre Familie nach dem deutschen Überfall auf Polen um ihr Überleben kämpfte.

Eltern vor Augen der Tochter erschossen

Über Monate habe ein Ehepaar ihre Familie in einem Kohlenkeller versteckt. "Meine Mutter war damals 36, und sie sah aus wie ich jetzt", sagte die 84-Jährige. Deutsche Soldaten entdeckten die Familie, erschossen die Eltern, aber der Tochter gelang die Flucht. Bis zum Eintreffen der sowjetischen Armee überlebte sie in einem katholischen Kinderheim.

"Das war keine besondere Geschichte", sagte Kretz, die heute in Belgien lebt. Die Überlebenden aus jeder jüdischen Familie und jede Familie von Sinti und Roma habe Ähnliches zu berichten.

Henriette Kretz bezeichnete sich selbst nicht als Opfer. "Ich habe überlebt, eine Familie gegründet, genieße ein ziemlich hohes Alter." Für sie seien die Opfer diejenigen, die man überzeugt hat, dass es eine Herrenrasse und Untermenschen gibt. Diese Menschen seien zu Kindermördern geworden.

Hering: "Keim zu Hass und Gewalt liegt in gewalttätiger Sprache"

Zu Beginn der Gedenkstunde hatte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) dazu aufgerufen, an möglichst vielen Orten die Erinnerung wach zu halten. "Denn die Werte unserer Demokratie fallen nicht vom Himmel. Sie müssen immer wieder neu erlernt werden."

Landtagspräsident Hendrik Hering: "Die Werte unserer Demokratie fallen nicht vom Himmel." dpa Bildfunk

"Die Menschheitsverbrechen der NS-Diktatur sind in ihrer Brutalität und Menschenverachtung unvergleichbar", so Hering weiter. Wer den "Zivilisationsbruch" leugne, kleinrede oder instrumentalisiere, verhöhne die Opfer und rühre an den Grundfesten der Demokratie. "Das ist vollkommen inakzeptabel", sagte Hering und erntete dafür franktionsübergreifend Applaus.

Dreyer: "Monströse Verbrechen sind nicht vergessen"

Der Keim zu Hass und Gewalt liege in einer gewalttätigen Sprache. "Wir dürfen nicht tolerieren, dass heute manche durch Hassparolen, Ausgrenzung und eine Verrohung der Sprache Antisemitismus, Rassismus und Gewalt fördern - online wie offline", so der Landtagpräsident.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, auch nach mehr als 70 Jahren seien die monströsen Verbrechen nicht vergessen. Das zeigten Debatten über Straßennamen oder Kirchenglocken mit eingraviertem Hakenkreuz: "Wer behauptet, die nationalsozialistische Vergangenheit spiele keine Rolle mehr, der irrt."