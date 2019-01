In einer Sondersitzung gedenkt der Landtag in Mainz den Opfern des Nationalsozialismus. Ein etwas anderes Gedenken findet in einem Kino in Hachenburg statt - eine im Vorfeld umstrittene Aktion.

Der rheinland-pfälzische Landtag kommt am Sonntagvormittag in Mainz zusammen. Landtagspräsident Hendrik Hering, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) und eine Zeitzeugin wollen an dem bundesweiten Gedenktag für die Holocaust-Opfer sprechen. Der Landtag erinnert an die zunehmende Verfolgung und Entrechtung der Juden nach den Novemberpogromen von 1938 und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die Zeitzeugin Henriette Kretz überlebte laut Landesregierung den NS-Terror in einem Kloster. Ihre Eltern wurden vor ihren Augen erschossen. Das Landesmuseum Mainz bietet zudem zwei Führungen. Dabei geht es um von den Nazis geschmähte Kunstwerke, Arbeiten von Emigranten und um Gemälde, die jüdischen Familien geraubt wurden. Kino zeigt "Schindlers Liste" Das Kino in Hachenburg im Westerwald zeigt am Sonntagnachmittag kostenlos Steven Spielbergs Film "Schindlers Liste" und rechnet mit mehreren Hundert Zuschauern. Es geht um den deutschen Unternehmer Oskar Schindler (1908-1974). Er hat in der NS-Zeit mehr als 1.000 Juden vor dem Vernichtungslager gerettet. Das Kino hatte zunächst mit einer Provokation der AfD für Aufsehen gesorgt: Es hatte nur Mitgliedern dieser Partei freien Eintritt für den Film angeboten. Wegen der "sogar international hohen Resonanz" entschied die Geschäftsführung dann jedoch, allen Interessierten den Eintritt zu dem "vielfach ausgezeichneten Meisterwerk" zu erlassen und die Kosten zu übernehmen. Nach der Vorstellung soll es "eine Gesprächsmöglichkeit" mit kirchlichen Vertretern und Kino-Chefin Karin Leicher geben. Der rheinland-pfälzische AfD-Fraktionsvize Joachim Paul kündigte seine Anwesenheit an. Nach Bekanntwerden der Aktion hatten die Kinobetreiber Drohungen erhalten. Deshalb gelten für die Filmvorführung am Sonntag erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.