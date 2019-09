Wer mit Gas heizt, muss im kommenden Winter mit höheren Kosten rechnen. Zwei Grundversorger in Rheinland-Pfalz erhöhen die Preise um durchschnittlich sieben Prozent. In Rheinland-Pfalz sind rund 30.000 Kunden betroffen.

Seit der letzten Heizperiode sind die Gaspreise in Deutschland deutlich gestiegen. Das meldet das Vergleichsportal Verivox. In Rheinland-Pfalz wurden im September die Preise bei zwei Grundversorgern erhöht: Die Kosten für den Grundversorgungstarif bei Entega steigen um 9,7 Prozent, bei den Stadtwerken Trier um 4,6 Prozent. Bundesweit erhöhen im Herbst 35 örtliche Gasversorger ihre Preise um durchschnittlich 8,4 Prozent.

Nach Angaben von Entega sind von der Erhöhung weniger als 10.000 Kunden in Rheinland-Pfalz betroffen, bei den Stadtwerken Trier sind es nach eigenen Angaben 23.000 Kunden.

Steigende Preise seit Januar

Damit setzt sich der Trend zu steigenden Gaspreisen fort: Seit Januar haben laut Verivox in Rheinland-Pfalz bereits rund die Hälfte der Grundversorger die Preise erhöht, nämlich 21 von insgesamt 41. Der Preis stieg um durchschnittlich knapp neun Prozent. Ein Versorger hatte seinen Preis um 1,7 Prozent gesenkt.

Grund für die Erhöhung sind die Einkaufspreise der Versorger, erklärt Fabian Fehrenbach von der Verbraucherzentrale in Mainz. "Wir hatten sehr hohe Preise im November und Dezember 2018 und mit ungefähr einem halben Jahr Verzögerung kommen dann diese Preise beim Endverbraucher an", so der Referent für Energierecht. Er fordert, dass die aktuell niedrigen Gaspreise entsprechend in einem halben Jahr auch beim Verbraucher ankommen.

Fabian Fehrenbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz rät zu kurzen Vertragslaufzeiten SWR

Sonderkündigungsrecht für Verbraucher

Werde der Preis erhöht, gebe es für die Kunden ein Sonderkündigungsrecht, sagt Fehrenbach. "Ich habe also das Recht, den Gasversorger per Sonderkündigung zu verlassen und mir einen neuen Anbieter zu suchen, der bessere Preise hat." Generell sollten Kunden aber bereits bei Vertragsabschluss auf die Laufzeit der Verträge achten, so Fehrenbach: "Wir empfehlen, dass man gerade beim Gasversorger sich nicht zu lange bindet, Preise immer im Visier behält, um möglichst flexibel auf den Markt zu reagieren."