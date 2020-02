Mit den heutigen Rosenmontagszügen erreicht die Straßenfastnacht in Rheinland-Pfalz ihren Höhepunkt. In Mainz, Koblenz und Trier sind hunderttausende Narren unterwegs.

Die Mutter aller Rosenmontagszüge in Rheinland-Pfalz ist zweifellos der in Mainz. Er ist mit mehr als einer halben Million erwarteter Zuschauer auch der größte im Land und gehört zusammen mit den Umzügen in Köln und Düsseldorf zu den "großen Drei".

Live: Rosenmontag in Mainz Mit rund 10.000 Teilnehmern gehört der Mainzer Rosenmontagszug zu den größten Fastnachtsumzügen der Welt. Um 11.11 Uhr startete er zum 119. Mal mit etwa 3.500 Musikern, 200 Pferden und 12 Motivwagen unter dem Motto: "Humor ist Meenzer Lebensart mit Herz und Toleranz gepaart".

Der Zug besteht aus 140 Nummern, darunter die bekannten "Schwellköpp" und die zwölf prächtigen Motivwagen. Dazu kommen die Garden, viele Fußgruppen und Musikkapellen. Fast 9.500 Närrinnen und Narrhalesen sind als Teilnehmer gemeldet, gut 800 mehr als im vergangenen Jahr. Den Anfang macht die Mainzer Ritter-Gilde, den Schluss markiert die Zugente.

Auch mit Blick auf den Tierschutz sind nur noch halb so viele Reiter dabei wie im vergangenen Jahr - etwa 50 Reitpferde sowie 25 Zugpferde müssen die Strecke zurücklegen. Ausführliche Infos zum Rosenmontagszug in Mainz finden Sie hier.

Dauer 1:14 min Mainzer Narren nehmen die Mächtigen aufs Korn Sie sind Blickfang, beliebtes Fotomotiv und eines der Markenzeichen des Mainzer Rosenmontagszug: die Motivwagen des Mainzer Carneval Vereins (MCV). Jetzt sind sie der Öffentlichkeit in der MCV-Wagenhalle präsentiert worden.

"Alles geck am Deutschen Eck"

Der Rosenmontagszug durch die Koblenzer Innenstadt ist mit etwa 150.000 erwarteten Schaulustigen der zweitgrößte im Land. 5.000 Teilnehmer und viele Motivwagen ziehen ab 12:11 Uhr über die rund fünf Kilometer lange Strecke. Ab 14.11 Uhr wird bei der "Afterzuchparty" auf dem Münzplatz weiter gefeiert.

Um die Sicherheit zu gewährleisten sind etwa 170 Polizisten im Einsatz. Dabei erhält die Polizei Unterstützung vom Ordnungsamt, einem Sicherheitsdienst sowie der Bereitschaftspolizei der umliegenden Dienststellen. Für die obere Löhrstraße wird ein Glasverbot ausgesprochen. In den vergangenen Jahren gab es am Altlöhrtor und vor dem Schängel-Center vermehrt Auseinandersetzungen, daher werden diese beiden Bereiche videoüberwacht.

Der Koblenzer Rosenmontagszug wird zeitversetzt von 16:15 bis 19:00 Uhr im SWR Fernsehen übertragen. Ausführliche Infos zum Koblenzer Rosenmontagszug finden Sie hier.

Bei allen Umzügen müssen die Feierlustigen mit Taschenkontrollen rechnen. Das gilt besonders für Jugendliche. dpa Bildfunk picture alliance / dpa / Fotograf: Frank Rumpenhorst

Zehntausende Zuschauer in Trier erwartet

Der Trierer Rosenmontagszug startet um 12:11 Uhr im Stadtteil Trier-Süd. Laut Veranstalter sind rund 100 Gruppen angemeldet. Als Fußgruppen oder auf bunten Motivwagen ziehen sie durch die Trierer Innenstadt bis zum Verteilerkreis in Trier-Nord. Das Motto des Trierer Rosenmontagszugs lautet in diesem Jahr "Die Welt steht Kopf".

Motivwagen beim Trierer Rosenmontagsumzug (Archivbild) SWR

Auch an der Mosel gibt es Umzüge, zum Beispiel in Schweich, Lieser und Traben-Trarbach. In der Eifel und im Hunsrück ziehen verkleidete Karnevalisten am Rosenmontag unter anderem in Prüm, Hillesheim und Idar-Oberstein durch die Straßen. Ausführliche Infos zu den Umzügen in Trier und der Region finden Sie hier.

Verstärkte Sicherheit

Das Innenministerium hatte angekündigt, nach dem rassistischen Anschlag im hessischen Hanau die Sicherheit zu verstärken. Zu der Spitzenzahl von 3.700 Polizisten, die an den närrischen Tagen in Rheinland-Pfalz unterwegs sind, kämen noch einmal rund 120 Bundespolizisten.