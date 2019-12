Seit der Sperrung der Hochstraße Süd herrscht in Ludwigshafen Ausnahmezustand. Für den Stadtrat gilt es heute, Entscheidungen zu fällen. Dabei stehen vor allem die Anträge zum Abriss der Hochstraßen im Zentrum.

Von besonderem Interesse der Tagesordnung der heutigen Stadtratssitzung sind die Punkte, die sich mit der Zukunft der Hochstraßen beschäftigen - denn die maroden Bauwerke lähmen den Verkehr in der Pfalz-Metropole seit Monaten.

Der Rat soll zunächst dem sofortigen Abriss der derzeit auf einer Länge von 500 Metern gesperrten Hochstraße Süd zustimmen. Für eine möglichst schnelle Durchführung sollen externe Rechtsanwälte und Ingenieure beauftragt werden.

Oberbürgermeisterin Steinruck warnt vor Hauruck-Aktionen

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck erwartet eine breite Mehrheit für den Abriss. Allerdings mahnt die SPD-Politikerin im Gespräch mit dem SWR bei aller gebotenen Eile auch zur Vorsicht: "Schlechte Abrissplanung könnte zur Folge haben, dass der nahe gelegene Bahndamm abrutscht und die Bahnverbindungen in Mitleidenschaft gezogen werden", so die OB.

Dauer 2:24 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Hochstraßen-Desaster in Ludwigshafen Überfüllte S-Bahnen, gesperrte Straßen, entnervte Pendler: Das Hochstraßen-Desaster legt den Verkehr in Ludwigshafen zunehmend lahm. Aber wie kann ein Verkehrskollaps noch verhindert werden? Video herunterladen (5,9 MB | MP4)

Zudem müsse verhindert werden, dass angrenzende Brückenbauwerke wie die Pylon- oder die Konrad-Adenauer-Brücke Schaden nehmen könnten. Ein Abriss müsse genau geplant werden.

Auf die Hochstraße soll eine neue Hochstraße folgen

Ist die Hochstraße Süd dann Geschichte, soll umgehend der Bau einer neuen umgesetzt werden. Für Abriss und erste Neuplanungen liegt der "grobe Kostenrahmen" laut Stadt bei 15,5 Millionen Euro - einschließlich eines neuen Konzepts für den Verkehr von Bussen und Bahnen.

Hochstraße Süd in Ludwigshafen Wegen gravierender Schäden ist die Hochstraße Süd in Ludwigshafen gesperrt worden. Über die einsturzgefährdete Straße waren zuvor etwa 60.000 Fahrzeuge am Tag gerollt. Die Süd-Trasse (B37) gilt mit der ebenfalls maroden Hochstraße Nord (B44) als wichtige Verkehrsader der Region.

Der Baubeginn der Hochstraße Nord soll dagegen heute per Ratsbeschluss verschoben werden. Denn es gehe jetzt auch darum, die Hochstraße Nord so lange sicher in Betrieb zu halten, bis die Südtrasse wieder befahrbar sei, so Steinruck. "Erst dann kann mit dem Rückbau der Hochstraße Nord und dem Bau der Stadtstraße begonnen werden."

Abfahrt Heinigstraße soll saniert und geöffnet werden

Ebenfalls für Entlastung sorgen sollen die Sanierung und Freigabe der seit fünf Jahren gesperrten "Abfahrt Heinigstraße". Hierfür schlägt die Verwaltung dem Stadtrat eine Sanierung vor, die laut Antrag 420.000 Euro kosten soll. Sollte hier zugestimmt werden, könnte die Abfahrt demnach innerhalb von einem halben Jahr saniert werden.