Die heißen Temperaturen und die damit verbundene Trockenheit machen sich bemerkbar. Mehrere Flächenbrände haben am Samstag in Rheinland-Pfalz zu Großeinsätzen der Feuerwehr geführt.

Bei Morbach im Kreis Bernkastel-Wittlich standen etwa 35.000 Quadratmeter eines Getreidefeldes in Flammen. Schon von weitem war eine große Rauchsäule zu sehen. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort und bekämpfte die teils meterhohen Flammen mit Unterstützung der Landwirte. Ein Traktor fuhr nach Angaben der Feuerwehr eine Schneise ins Feld, um die Flammen aufzuhalten. Dieser Plan sei aufgegangen, hieß es.

In Welling im Kreis Mayen-Koblenz brannte es auf einem abgeernteten Feld. Das Feuer breitete sich am Ortsrand rasend schnell aus und drang dabei nach Angaben der Feuerwehr bis in die Gärten des angrenzenden Wohngebiets vor. Die Feuerwehr konnte den Brand demnach schnell unter Kontrolle bringen, größere Schäden seien nicht entstanden.