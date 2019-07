Von Tag zu Tag wird es heißer im Land. Das macht sich derzeit in Notaufnahmen bemerkbar, die mehr Patienten behandeln müssen. Auch in den Wäldern ist die Hitze gefährlich: Es besteht Brandgefahr.

Es gebe ein erhöhtes Aufkommen von Patienten, teilte eine Kliniksprecherin der Unimedizin Mainz am Dienstag mit. Bei hohen Temperaturen komme es "häufig zu einer Verschlechterung chronischer Erkrankungen durch Flüssigkeits- und Elektrolytmangel". Das betreffe vor allem ältere Menschen und solche mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Dauer 5:11 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Rheinland-Pfalz Wetter vom 23.7.2019 Rheinland-Pfalz Wetter vom 23.7.2019 Video herunterladen (11,9 MB | MP4)

Auch in die Notaufnahme im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier kamen in den vergangenen Tagen einem Sprecher des Hauses zufolge mehr Patienten, die beispielsweise Herz-Kreislauf-Probleme hatten. Menschen mit einem Hitzschlag seien nicht eingeliefert worden.

Anders sei die Lage in Kaiserslautern. Im Westpfalz-Klinikum gebe es durch die Hitze noch nicht mehr Patienten als sonst, teilte ein Sprecher mit. "Erfahrungsgemäß dauert das ein paar Tage. Erst bei einer anhaltenden Hitzewelle nimmt das Patientenaufkommen in unseren Notaufnahmen spürbar zu."

Hitzerekorde möglich

Am Mittwoch rechnen die Meteorologen mit bis zu 39 Grad, am Donnerstag können sogar die 40 Grad erreicht werden. Im Rhein-Main-Gebiet seien ebenfalls Hitzerekorde möglich. Die bislang heißeste Temperatur dieses Sommers war Ende Juni in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz mit 38,6 Grad gemessen worden.

Dauer 0:35 min Waldzustandsbericht: Der negative Trend setzt sich fort Lange Dürre und der Borkenkäfer sind bereits im vergangenen Jahr ein Problem für den rheinland-pfälzischen Wald gewesen. Der Trend setzt sich auch in diesem Jahr wieder fort.

Wald im schlechten Zustand

Mit der Trockenheit und Hitze steigt auch die Waldbrandgefahr: Von Mittwoch an gilt dem Waldbrandindex des DWD zufolge für weite Teile von Rheinland-Pfalz die zweithöchste Gefahrenstufe.

Die hohen Temperaturen im vergangenen Jahr haben dem Wald im Land stark zugesetzt. Viele Bäume sind geschädigt.

Nur noch 17 - 21 Grad am Wochenende

Bis Freitag sollen die Temperaturen über der 30-Grad-Marke bleiben. Zum Wochenende entspannt sich die Lage wieder. Für Samstag werden nur noch 17 bis 21 Grad erwartet.