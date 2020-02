per Mail teilen

Das Bombardieren von Militäreinrichtungen war zwar schon seit Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 fester Bestandteil der Kriegsführung - bis zum Kriegsende 1945 nahmen allerdings auch Angriffe gegen die Zivilbevölkerung an Intensität und Anzahl erheblich zu.

Im Ersten Weltkrieg war die Bombardierung der Zivilbevölkerung noch die Ausnahme gewesen. Die Luftkriegsführung des Zweiten Weltkriegs hingegen richtete sich, vor allem im späteren Verlauf des Krieges, auf beiden Seiten auch gegen die in Städten lebende Zivilbevölkerung. Schon zu Beginn des Krieges, am frühen Morgen des 1. September 1939, wurde die militärisch völlig unbedeutende polnische Kleinstadt Wieluń bei einem Angriff der deutschen Luftwaffe größtenteils zerstört. Bis zu 1.200 Menschen starben.

Dauer 2:36 min Thomas Mann: Deutsche Hörer! Anlässlich des Jahrestages der Zerstörung Coventrys hielt Thomas Mann 1941 eine Radioansprache. Sie gehört zur Reihe "Deutsche Hörer!", die das deutsche Programm der BBC zwischen Oktober 1940 und Mai 1945 monatlich ausstrahlte. Die warnenden und emotionalen Ansprachen Manns beschäftigen sich mit der politischen Lage Deutschlands. Der Schriftsteller trat in der Öffentlichkeit als aktiver Gegner des Nationalsozialismus auf und richtete aus dem Exil mahnende Worte an seine Landsleute.

Verschärfung der Situation

Die Abwürfe von Bomben auf Städte wurden bei Kriegsbeginn von den westlichen Alliierten noch scharf verurteilt. Und auch das Deutsche Reich erklärte in einem Schreiben an die US-Regierung 1939, es sei "selbstverständliche Pflicht, Bombenangriffe nicht gegen nichtmilitärische Ziele zu richten". Voraussetzung sei, dass der Gegner sich an dieselben Regeln halte.

Diese Ausgangslage änderte sich dann aber schnell. Am 10. Mai 1940 warf die deutsche Luftwaffe bei schlechtem Wetter irrtümlich Bomben über Freiburg ab - in dem festen Glauben, sich über einem befohlenen Ziel bei Dijon zu befinden. Der Sachverhalt wurde absichtlich vertuscht und von der NS-Propaganda genutzt, um den Kriegsgegnern die Schuld zuzuschreiben.

Vier Tage später wurde die Stadt Rotterdam heftig bombardiert, um eine schnelle Eroberung der Niederlande zu erzwingen. Nun ging auch die britische Royal Air Force verstärkt dazu über, deutsche Städte mit taktischen Bombardements anzugreifen, die sich anfangs aber gegen Industrieziele richteten. Die Situation spitzte sich weiter zu, als die deutsche Luftwaffe mit Unterstützung italienischer Bomber ab September 1940 Angriffe auf London flog. In Großbritannien wurde die Industriestadt Coventry zum Symbol für den Luftkrieg: mit der Attacke auf sie am 14. November wurden erstmals auch massiv zivile Ziele zerstört. Die NS-Propaganda erfand gar die Wörter "Coventrierung" und "coventrieren", mit denen nicht nur die Vernichtung der Städte selbst, sondern auch das Brechen des Widerstands der Bevölkerung gemeint war.

Luftschlacht um England Die Luftschlacht um England begann im Sommer 1940 und war der Versuch der deutschen Luftwaffe, nach dem Sieg über Frankreich mit Luftangriffen gegen die britischen Streitkräfte und Städte die Kapitulation Großbritanniens zu erzwingen. Ziel der Wehrmacht war es, die Herrschaft über den britischen Luftraum durch die Vernichtung der Royal Air Force zu erlangen. Der Ausgang dieses gescheiterten Versuchs ermöglichte den Alliierten den Luftbombenkrieg gegen Deutschland.

Gegenangriffe auf deutsche Städte

1942 übernahm Sir Arthur Harris, der später als "Bomber-Harris" in die Geschichte einging, das Kommando über die Bombenflieger der Royal Air Force. Unter ihm ging man zu einer Strategie des Flächenbombardements über.

Die Strategie des "moral bombing" Die britische Strategie zielte darauf ab, die Moral der Bevölkerung zu brechen und ihr Vertrauen in die eigene Regierung zu schwächen. Die Menschen sollten außerdem durch den Verlust ihrer Lebensgrundlage so beeinträchtigt werden, dass sie ihren beruflichen Tätigkeiten nicht mehr nachgehen konnten. Die Alliierten erhofften sich so eine Schwächung von Wirtschaft und Industrie.

Anfang 1943 beschlossen die USA und Großbritannien, eine "Kombinierte Bomberoffensive“ gegen das Deutsche Reich einzuleiten. Dabei war neben dem militärischen, industriellen und wirtschaftlichen System der Durchhaltewille der Zivilbevölkerung ein wichtiges Ziel. Trotz der schweren Luftangriffe stieg die deutsche Flugzeugproduktion Anfang 1944 zunächst steil an. Allerdings hatte die Luftwaffe bereits den größten Teil ihrer erfahreneren Piloten verloren - der ungeschulte Nachwuchs wurde vorzeitig an die Front gebracht und teilweise zur Entlastung der Bodentruppen eingesetzt. Die deutschen Jagdflieger hatten nur einen ungenügenden Jagdschutz von oben, während die alliierten Jagdbomber teilweise durch ganze Geschwader geschützt wurden.

Die Alliierten erlangen die Luftüberlegenheit

So erschöpfte die deutsche Luftwaffe schnell ihre angesammelten Jagdflieger-Reserven. Die Royal Air Force kam deshalb davon ab, ausschließlich im Schutz der Dunkelheit zu operieren - seit dem Spätherbst flog sie gelegentlich tagsüber. Auch am 27. Februar 1945, dem Tag, an dem Mainz zu großen Teilen zerstört wurde, fanden die Angriffe am Tag und unter Jagdschutz statt.

Der 27. Februar fällt zeitlich gesehen bereits in die letzte Phase des Luftkriegs gegen Deutschland und umfasst das knappe Jahr vom Tag der Invasion, dem 6. Juni 1944, bis zur bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai 1945. Sie zeichnete sich besonders dadurch aus, dass die Alliierten endgültig die Luftherrschaft über Deutschland erlangten - wodurch der Krieg wahrscheinlich deutlich schneller beendet wurde.