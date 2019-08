per Mail teilen

Nach viel Kritik und langen Diskussionen will die Ampelkoalition im Landtag das neue Kita-Gesetz verabschieden. Dazu fünf wichtige Fragen und Antworten im Überblick:

1. Um was geht es?

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert hat Rheinland-Pfalz ein neues Kita-Gesetz erarbeitet. Vorgesehen sind mehr Geld für Personal und ein besserer Betreuungsschlüssel für die Kinder. Jährlich sollen rund 80 Millionen Euro zusätzlich in die 2.600 Kitas des Landes fließen. Das entspricht laut Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) etwa 3.000 Stellen. In den 80 Millionen enthalten sei ein "Sozialraumbudget" für Sozialarbeiter, Logopäden, Erzieher und Ergotherapeuten.

Das Gesetz garantiert erstmals eine dauerhafte Betreuung von sieben Stunden am Stück - also mit Mittagessen. Deshalb will das Land mit einmalig 13,5 Millionen Euro Kitas helfen, die eine Küche brauchen. Und künftig sollen alle Kinder ab dem zweiten Geburtstag von Beiträgen befreit sein, ob Kita oder Krippe.

Für die Umsetzung nutzt die Ampel-Regierung auch Mittel aus dem milliardenschweren "Gute-Kita-Gesetz" des Bundes.

2. Was wollen die Parteien?

Die oppositionelle CDU will einen Änderungsantrag einbringen. Dieser sieht einen deutlich besseren Personalschlüssel für die Betreuung Zweijähriger sowie eine leichte Anhebung bei allen übrigen Kindern vor. Außerdem will die CDU, dass ein warmes Mittagessen ausnahmslos in allen Einrichtungen angeboten wird. Der bisherige Gesetzestext enthalte lediglich eine "Soll-Bestimmung".

Auch die AfD forderte vor allem für die Kleinsten "einen viel besseren Betreuungsschlüssel und eine viel stärkere Berücksichtigung von Ausfallzeiten" bei den Erzieherinnen.

Die Ampel-Fraktionen von SPD, FDP und Grünen haben angekündigt, dem Regierungsentwurf ohne Änderungswünsche zuzustimmen.

Kita-Novelle in Rheinland-Pfalz kommt Die rheinland-pfälzische Regierung will die Novelle des Kita-Gesetzes in der kommenden Woche ohne Änderungen verabschieden. Im Bildungsausschuss stimmte die Ampelkoalition dafür, die AfD stimmte dagegen und die CDU enthielt sich.

3. Was sagen die Fachleute?

Die Träger der Kitas forderten bei einer Anhörung im Bildungsausschuss des Landtags mehr Geld. Das Gesetz bringe den Kommunen neue Aufgaben wie die Organisation der siebenstündigen Betreuung und "eine Belastung in zweistelliger Millionenhöhe", so der Direktor des Landkreistags, Burkhard Müller.

Die Kirchen schlossen sich dem an. Es gebe die Sorge, dass die Kirchen einige Kitas nicht weiter betreiben könnten, "weil es finanziell nicht mehr zu schaffen ist", so der evangelische Beauftragte Thomas Posern.

Zwei Kita-Leiterinnen aus dem Kreis Südliche Weinstraße berichteten eindringlich von bestehenden Engpässen und hohem Arbeitsdruck. "Es brennt an allen Ecken und Enden", hieß es. Der Entwurf mache ihnen keine Hoffnung auf eine wirkliche Verbesserung zum Wohl der Kinder.

Als "Schritt in die richtige Richtung" bezeichnete die Landesvereinigung der Unternehmerverbände (LVU) den Entwurf. Erfreulich sei, dass die Personalmittel aufgestockt worden seien, so LVU-Präsident Gerhard Braun. Perspektivisch halte die Wirtschaft eine Ausweitung der Betreuungszeit auf neun Stunden für notwendig.

Die Gewerkschaften ver.di und GEW lobten: Anders als andere Bundesländer setze Rheinland-Pfalz das Geld aus dem "Gute-Kita-Gesetz" des Bundes auch für mehr Personal und Qualität ein - und nicht nur für die Beitragsfreiheit.

SWR-Reporterin Petra Wagner hat sich in der Kita "Zwergenhaus" im rheinhessischen Stadecken-Elsheim umgeschaut. Schon heute ist es schwierig, jedem Kinder gerecht zu werden:

Windel, Puzzle, Bilderbuch: Der Alltag in der Kita "Zwergenhaus" Schon ohne das neue Kita-Gesetz ist es schwierig, allen Kindern gerecht zu werden. SWR-Reporterin Petra Wagner hat sich in der Kita im rheinhessischen Stadecken-Elsheim umgeschaut.

4. Wie geht es jetzt weiter?

Die Gebührenfreiheit für alle Zweijährigen soll bereits ab Januar 2020 greifen. Andere Vorhaben wie der Rechtsanspruch auf eine siebenstündige Betreuung am Stück gelten laut Bildungsministerium ab Juli 2021. Für den Aufbau des Personals und das Mittagessen-Angebot haben Träger und Einrichtungen noch länger Zeit. Für einige Aufgaben sollen die Mittel bereits unmittelbar nach der Verabschiedung des Gesetzes erhöht werden.

5. Was machen andere Länder?

Auch die anderen Länder haben ihren Batzen aus dem "Gute-Kita-Gesetz" des Bundes abbekommen. Das haben die Nachbarländer von Rheinland-Pfalz vor:

Baden-Württemberg will 729 Millionen Euro unter anderem für 660 neue Erzieherstellen ausgeben.

Nordrhein-Westfalen will 200 Millionen Euro für ein zweites beitragsfreies Kita-Jahr vor der Einschulung investieren. Weitere 230 Millionen will das Land zum Beispiel für Sprachförderung, Familienzentren mit breiten Beratungsangeboten und flexiblere Öffnungszeiten ausgeben.

Das Saarland will bis 2022 eine Halbierung der Elternbeiträge erreichen. Hinzu kommen Investitionen in mehr Personal und den Ausbau des Angebotes an Kita-Plätzen.

Hessen legt den Schwerpunkt auf bessere Personalausstattung und will mehr Fachkräfte gewinnen. Die sogenannte praxisorientierte Ausbildung soll ab 2020 ausgeweitet werden. Vor allem in der Fläche soll es solche Angebote geben, bei denen Azubis auch eine Vergütung erhalten.