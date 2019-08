Wer sich in einer unterversorgten Gegend von Rheinland-Pfalz verpflichtet Allgemeinarzt zu werden, soll leichter einen Studienplatz erhalten. So sieht es der Gesetzentwurf zur Landarztquote vor, der heute in erster Lesung beraten wird.

1. Um was geht es?

Die Landarztquote soll Bewerbern ohne Spitzenabitur den Zugang zu einem Medizin-Studienplatz ermöglichen. Der Gesetzentwurf sieht vor, bis rund acht Prozent aller Medizin-Studienplätze im Land an Bewerber zu vergeben, die sich verpflichten, nach ihrem Studium und ihrer Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin für zehn Jahre in einem unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebiet zu arbeiten. Wer dagegen verstößt, muss eine Vertragsstrafe von bis zu 250.000 Euro zahlen. Härtefallregelungen sind nach Angaben von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) vorgesehen.

Bei der Vergabe der Plätze spielen nicht nur die Abiturnote und ein Eignungstest eine Rolle, sondern auch andere Faktoren wie eine Berufsausbildung oder praktische und ehrenamtliche Tätigkeiten. Die Zahl der Medizin-Studienplätze soll außerdem bis zum Ende der Legislaturperiode um 13 Prozent erhöht werden. Ein Medizinstudium ist derzeit nur in Mainz möglich. Um die Unimedizin dort zu entlasten, sollen Medizinstudenten ab Herbst 2020 ihre klinische Ausbildung auch in Trier absolvieren können.

Hausarztmangel in Rheinland-Pfalz Vor allem für Hausärzte wird es immer schwieriger, Nachfolger zu finden. Die Hausärzte sind im Schnitt älter als Kollegen anderer Fachrichtungen. Das größte Problem hat Rheinland-Pfalz, das die bundesweit ältesten Hausärzte (im Schnitt 56,4 Jahre) hat. Fast jeder fünfte (18,9 Prozent) ist laut AOK-Ärzteatlas schon älter als 65. Außerdem hat Rheinland-Pfalz mit 440 Ärzten pro 100.000 Einwohnern eine der niedrigsten Versorgungsquoten in Deutschland.

2. Was wollen die Fraktionen?

Die Koalitionspartner FDP und Grüne tragen den Gesetzentwurf von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Wissenschaftsminister Konrad Wolf (beide SPD) mit. Die Landes-CDU begrüßt die Landarzt-Quote. Sie möchte sie mit einem Stipendienprogramm kombinieren und fordert, dass die Zahl der Studienplätze noch stärker erhöht wird - von derzeit 429 auf 630 pro Jahr (+ 47 Prozent). Die AfD wirbt für ein losgelöstes Stipendienprogramm. In Kombination mit einer Landarztquote gäbe es einen privilegierten Zugang, kritisiert AfD-Gesundheitspolitikerin Sylvia Groß.

Mit einem Stipendium würde Medizinstudenten ein finanzieller Anreiz geboten, nach der Ausbildung als Landarzt zu arbeiten.

3. Was sagen die Fachleute?

Die Landesärztekammer lehnt die Landarztquote ab. "Ich glaube, dass man einen 19- oder 20-jährigen Studenten nicht für den Rest seines Lebens darauf festlegen kann, dass er Landarzt wird", sagt Ärztekammer-Präsident Günther Matheis. Oft entwickle sich während des Studiums der Wunsch, ein anderes Fachgebiet zu wählen. Die Anhebung der Studienplätze begrüßt die Landesärztekammer hingegen.

Der Ärzteverband Marburger Bund sieht in der Quote allein nicht die Lösung. Sie sorge nicht für zusätzliche Ärzte, heißt es in einem Beschluss vom November 2018. Sollte die Quote zum Einsatz kommen, müssten neben Hausarzt-Praxen auch Krankenhäuser davon profitieren.

Der Barmer Krankenkasse Rheinland-Pfalz befürwort die Quote. Sie fordert auf dem Land eine leichtere Umwandlung der Praxiszulassung ins Angestelltenverhältnis. Seit vergangenem Jahr können Ärztegenossenschaften gegründet werden, bei denen die Ärzte angestellt sind. Das Angebot richtet sich an Mediziner, die das Risiko einer eigenen Praxis nicht auf sich nehmen wollen. In Bitburg gibt es etwa die Medicus Eifler Ärzte eG.

4. Wie geht es jetzt weiter?

Am Donnerstag debattieren die Landtagsabgeordneten in erster Lesung über das "Gesetz zur Sicherstellung der ärztlichen Grundversorgung in Rheinland-Pfalz". Anschließend wird der Gesetzentwurf an die zuständigen Fachausschüsse überwiesen. Diese geben dann eine Beschlussempfehlung für die zweite Lesung im Landtag. In dieser haben die Fraktionen außerdem die Möglichkeit, Änderungsanträge einzubringen.

5. Was machen andere Länder?

Die Landarztquote ist in mehreren Bundesländern ein Thema. In Nordrhein-Westfalen wurde sie bereits eingeführt. Bayern und Sachsen-Anhalt wollen bis zu fünf Prozent der Studienplätze an Abiturienten vergeben, die als Hausärzte in unterversorgten Regionen arbeiten wollen. Auch das Saarland, Schleswig-Holstein und Sachsen planen eine Quote. In Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Hessen wird darüber diskutiert.