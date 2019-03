Mit einem erfundenen Überfall hat ein junger Mann in Neustadt die Polizei auf Trab gehalten. Wie die Beamten mitteilten, rief der Mann per Notruf an und gab an überfallen worden zu sein. Am vermeintlichen Tatort trafen die Polizisten jedoch niemanden an. Weil sich der Mann wiederholt meldete, konnten schließlich seine Personalien geklärt werden. Er wurde wegen Missbrauch des Notrufs angezeigt und muss die Kosten des Polizeieinsatzes tragen. mehr...