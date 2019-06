Am Sonntag ist er gleich noch mal geknackt worden, der deutsche Hitzerekord für Juni. Und zwar in Bad Kreuznach - mit backofenhaften 38,9 Grad.

Heiß war's - da ist in Sachen Hitzeschutz Kreativität gefragt dpa Bildfunk Uwe Anspach

Der Rekordwert wurde laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Sonntag um 15:00 Uhr in der Stadt an der Nahe verzeichnet. Damit hatte die bisherige Höchstmarke von 38,6 Grad nur kurz Bestand, die am vergangenen Mittwoch in Coschen (Brandenburg) und Bad Muskau (Sachsen) aufgestellt wurde. Der Allzeit-Temperaturrekord von 40,3 Grad für Deutschland blieb nach jetzigem Stand wohl unerreicht.

Es wird kühler in Rheinland-Pfalz

In der nächsten Woche können sich die Menschen auf etwas Abkühlung einstellen. Bis zum Dienstag gehen die Temperaturen auf unter 30 Grad zurück, wie der DWD weiter mitteilte. Dabei bleibt es aber überwiegend weiter trocken.

Im Süden von Rheinland-Pfalz kann es am Montag einzelne, teils gewittrige Schauer geben, ansonsten bleibt es trocken. Mehr als 30 Grad werden nur noch an der Weinstraße erreicht, im Norden werden 27 Grad, in der Eifel 24 Grad erwartet.

Dauer 1:44 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Ein Funke - und der Bad Dürkheimer Wald brennt Besonders in der Pfalz bei Bad Dürkheim steigt die Waldbrandgefahr: Dort gilt jetzt die zweithöchste Warnstufe. Für die Waldbesucher heißt das besondere Vorsicht - im Notfall kann eine App helfen. Video herunterladen (4,2 MB | MP4)

Frische Nächte in der Eifel

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf 14 bis 11 Grad, in der Eifel auf bis zu 7 Grad. Überwiegend trocken und gering bewölkt wird auch der Dienstag. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 bis 25 Grad, im Saarland und am Oberrhein wird es mit bis zu 27 Grad etwas wärmer. Nachts kühlt es auf 13 bis 10 Grad, im Mittelgebirge und im Norden auf 10 bis 8 Grad ab.

Am Mittwoch wird es bei 24 bis 26 Grad und 20 bis 23 Grad in Hochlagen erneut trocken. Damit ist auch die Waldbrandgefahr nicht gebannt. Am Sonntag verhängte der DWD über das Saarland und weite Teile von Rheinland-Pfalz die Warnstufe 4 von maximal 5, teilweise galt die Höchstwarnstufe.