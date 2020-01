Mobiles Reha-Angebot für Senioren

Seit einem Jahr gibt es in Mainz ein mobiles Reha-Angebot der Fachklinik Rheinhessen-Nahe - gerade für ältere Menschen ein großes Plus. Das erste dieser Art in Rheinland-Pfalz. Ein Team aus Ärzten und Therapeuten besucht die Patienten in den eigenen vier Wänden.