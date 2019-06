Die Landesregierung will dafür sorgen, dass rechtsextreme Hetze im Netz besser aufgedeckt und bekämpft wird. Das Innenministerium will deshalb beim Verfassungsschutz eine Taskforce einrichten.

Dauer 0:35 min Landesregierung richtet Arbeitsgruppe gegen Hetze im Netz ein Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz soll eine spezielle Arbeitsgruppe bekommen, um rechte Gewaltaufrufe im Internet zu bekämpfen. Dafür werden beim Verfassungsschutz fünf zusätzliche Stellen geschaffen.

"Wir stehen an der Seite derer, die in den Kommunen Verantwortung übernehmen. Wir sehen nicht tatenlos zu, wenn Bürgermeister und Bürgermeisterinnen oder Gemeinderäte bedroht werden. Unser Staat ist wehrhaft", erklärten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz ( beide SPD) am Mittwoch in Mainz.

Die Landesregierung reagiert damit auch auf den Mord an dem Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke. Die Bundesanwaltschaft stuft das Verbrechen als politischen Mord mit rechtsextremem Hintergrund ein.

Angesichts der Dimension und der potenziellen Auswirkungen werde man den Kampf gegen diese Hetze in Rheinland-Pfalz nachhaltig intensivieren. Es gelte, Zeichen und Grenzen zu setzen, indem möglichst viele Akteure aus ihrer Anonymität gerissen würden. Ausmaß und Grad der Verrohung hätten inzwischen erschreckend zugenommen.

"Hass-Parolen können Radikalisierung auslösen"

"Permanente Hetze und Hass-Parolen können bei Szeneangehörigen und auch bislang Unbeteiligten eine Radikalisierung auslösen, die bis zu schwersten Gewaltdelikten gegen Leib und Leben der von der Hetze Betroffenen führen können", unterstrich Lewentz.

Die Taskforce "Gewaltaufrufe rechts" beim Verfassungsschutz werde mit einer Personalstärke von fünf zusätzlichen Stellen und den notwendigen technischen und finanziellen Ressourcen ausgestattet. Sie werde eng mit dem Landeskriminalamt und den Justizbehörden, insbesondere der Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus sowie der Landeszentralstelle Cybercrime, zusammenarbeiten. Das Landeskriminalamt werde personell um zwei Stellen verstärkt.

Informationsveranstaltung für Kommunalpolitiker

Ein Gespräch mit Vertretern der Kommunalen Spitzenverbände zur Bedrohungslage von kommunalpolitisch Verantwortlichen ist für den 8. Juli im Innenministerium vorgesehen. Die Kommunalpolitiker sollen dann über die Sicherheitslage informiert und beraten werden.