Etwa 120.000 Euro Schaden hat ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Hahnhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) angerichtet. Ernstlich verletzt wurde bei dem Brand in der Nacht zum Sonntag niemand. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 38-jährige Familienvater den Brand entdeckt und sofort seine Familie sowie drei Haustiere in Sicherheit gebracht. Die 14-jährige Tochter wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar.