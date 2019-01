"FELDHANDBALL" - Zunächst wurde aber nicht wie heute in der Halle gespielt, sondern auf dem Feld. Spielfeld und Tore waren so groß wie die beim Fußball, statt Strafräumen gab es Torräume. Wie beim Fußball hatte ein Team zehn Feldspieler und einen Torhüter. Bei der WM 1955 in Deutschland wurden die 33 Spiele an 32 verschiedenen Orten ausgetragen - hier ein Bild des Auftaktspiels der deutschen Mannschaft gegen Portugal (9:4) in Berlin.