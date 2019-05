AfD-Hochburgen in Rheinland-Pfalz

Bei der Europawahl hat die AfD es in Rheinland-Pfalz am Ende doch nicht geschafft, zweistellig zu werden: 9,8 Prozent. Aber in der Pfalz scheint die AfD ihre bisherigen Erfolge auszubauen. Der Spitzenwert in einem Stimmbezirk: mehr als 25 Prozent.