Vor gut 1.000 Jahren war die Region rund um Mainz, Ingelheim und Speyer ein europäisches Machtzentrum. Dem widmet sich ein groß angelegtes Ausstellungsprojekt. Auch ein Rosenmontags-Motivwagen spielt dabei eine Rolle.

Die Vorbereitungen zur rheinland-pfälzischen Landesausstellung "Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht" sind in der heißen Phase. Am 26. April startet das "Kaiserjahr" mit der Ausstellung "Die stärkste Burg des Reiches - Burgen als Säulen der Macht" auf dem Trifels in Annweiler.

Der Rotbärtige auf dem Rosenmontagszug

Närrisch eingekleidet rollt Kaiser Friedrich Barbarossa schon am 24. Februar auf einem Wagen im Mainzer Rosenmontagszug durch die Straßen. Die Vorlage dafür lieferte eine Abbildung aus der Welfenchronik, die ebenfalls in der Ausstellung präsentiert wird.

Die zentrale Ausstellung im Landesmuseum in Mainz öffnet am 9. September und dauert bis zum 18. April 2021. Sie soll nach Angaben der Ausstellungsmacher erstmals die damaligen Netzwerke der Macht beleuchten und auf "die dynamischen Beziehungsgeflechte von Herrschern und Beherrschten" blicken.

Ausstellung richtet Blick auch auf die Schum-Städte

Digitale 3-D-Modelle von Mainz, Worms und Speyer stellen diese Städte in der Zeit um 800 und um 1200 dar. Eingebettet in das Projekt ist auch die mittelalterliche Glanzzeit der jüdischen Gemeinden in Speyer, Worms und Mainz, die nach den hebräischen Anfangsbuchstaben als Schum-Städte bezeichnet werden.

Der Antrag für ihre Aufnahme ins Unesco-Welterbe soll in diesem Monat gestellt werden. Das Ausstellungsprojekt erstreckt sich von der Herrschaft des im Jahr 800 gekrönten Kaisers Karl dem Großen bis zu dem 1190 gestorbenen Friedrich Barbarossa.