Hitze, Trockenheit und viel Sonne haben den Sommer 2019 in Rheinland-Pfalz geprägt. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, war das Bundesland zwischen Juni und August das zweitsonnigste in Deutschland.

Insgesamt wurden in Rheinland-Pfalz 815 Sonnenstunden gezählt, das waren deutlich mehr als der Durchschnittswert von 595 Stunden in der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Nur im Nachbarland Saarland schien noch etwas länger die Sonne (etwa 820 Stunden).

Die Temperatur in den Sommermonaten lag landesweit im Schnitt bei 19,4 Grad und damit ebenfalls deutlich über dem langjährigen Vergleichswert von 16,3 Grad.

Glut-Hitze in Rheinland-Pfalz Landwirte beklagen Flächenbrände, Mineralwasserhersteller steigern ihre Produktion und Tierheime stellen Pools für Hunde bereit - wie Rheinland-Pfalz die Hitzewelle erlebt und übersteht.

Eine Hitzewelle brachte im Juli die Rheinland-Pfälzer zum Schwitzen und sorgte außerdem für einen Temperaturrekord. Erstmals wurde im Land die Marke von 40 Grad übertroffen. In Trier-Petrisberg wurden 40,6 Grad gemessen.

Schwere Unwetter verursachten im Sommer zudem in einigen Gegenden große Schäden. So zog am 12. Juli ein Tornado mit Geschwindigkeiten bis zu 180 Stundenkilometer über Bobenheim in der Pfalz hinweg. Auch wenn er vom Deutschen Wetterdienst als schwacher bis mäßiger Tornado eingestuft wurden: Elf Häuser wurden beschädigt, zwei davon so schwer, dass sie anschließend erst einmal nicht mehr bewohnbar waren.