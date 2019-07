Rheinland-Pfalz steht vor einem Hitzerekord. Die Temperaturen klettern über 35 Grad, am Donnerstag laut Deutschem Wetterdienst sogar auf 40 Grad. Das verändert das Leben im Land.

Das Forstministerium appelliert an die Bürger, in Wäldern wegen der hohen Brandgefahr besonders vorsichtig zu sein. Die Stadt Bingen sperrt ihre Grillplätze.

Keine Grablichter wegen Brandgefahr

In Pirmasens bittet das Friedhofsamt Besucher der Friedhöfe, auf Grablichter und offene Kerzen auf Gräbern zu verzichten.

Im Landkreis Bad Kreuznach haben die Wertstoffhöfe wegen der erwarteten Hitze nicht mehr nachmittags geschlossen.

Wertstoffe können im Kreis Bad Kreuznach nachmittags nicht mehr abgegeben werden. Imago imago images / Becker&Bredel

Bußgeld für Wasserentnahme aus Bächen

Die Stadt Worms weist darauf hin, dass es verboten ist, aus Bächen größere Mengen Wasser zu entnehmen. Wer das wenige Wasser auch noch für private Zwecke nehme, dem drohe ein Bußgeld.

Polizisten dürfen früher anfangen

Die Polizei reagiert auch auf die Hitze und hat - dort, wo es möglich ist - den Beginn der Gleitzeit auf 5 Uhr vorverlegt, wie der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Bernd Becker, sagte. Außerdem haben die Präsidien Wasser für ihre Polizisten gekauft. In einigen Büros - insbesondere unter dem Dach - würden auch Ventilatoren bereitgestellt.

Auch bei Hitze kontrolliert die Polizei - dafür aber wenigstens im Kurzarm-Hemd. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Thomas Frey/dpa

Die modernen Polizeiautos verfügten über Klimaanlagen. "Da kommt es nur zu Problemen, wenn - wie beim Schutz des türkischen Konsulats in Mainz - das Kfz steht und der Motor wegen der Anwohner ausbleiben soll", sagte Becker. Dort sei aber die Beschaffung eines geeigneten klimatisierten Containers geplant.

Mehr Arbeit in den Krankenhäusern erwartet

Für Mitarbeiter in den rheinland-pfälzischen Notaufnahmen bedeutet die Hitze vor allem mehr Arbeit: Wegen der Hitze kämen mehr Patienten, die etwa unter Flüssigkeitsmangel litten. Das Gesundheitsamt des Kreises Mayen-Koblenz empfiehlt deshalb, viel zu trinken und anstrengende Arbeit in den Abend- oder Morgenstunden zu erledigen.

Dauer 0:42 min Gesundheitsamt: Viel trinken Rheinland-Pfalz bereitet sich auf weitere Hitze vor. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz warnt deshalb davor, zu wenig zu trinken.

Früherer Dienstschluss im Rathaus

Auch die Verwaltungen der Städte und Gemeinden rüsten sich für die Hitze. In Mainz gilt bereits seit einigen Jahren eine Sommerzeitregelung. Die Mitarbeiter im Innen- und Außendienst können schon um 6 Uhr statt um 6:30 Uhr anfangen und frühestens um 14:30 Uhr statt um 15:30 Uhr Schluss machen - vorausgesetzt die Aufgaben lassen es zu.

Das hat auch Folgen für die Bürger in Mainz: So wird etwa der Müll früher geleert. Beerdigungen begingen in der Regel um 9 Uhr, auf Wunsch seien sie auch früher möglich. Allerdings bevorzugten die meisten Menschen für eine Beisetzung einen Termin am späten Nachmittag; nach der Arbeit und damit Verwandte anreisen können - auch bei der Hitze, heißt es bei der Stadt.

Müll wird eher geleert

Auch in Kaiserslautern und Ludwigshafen beginnen Müllwerker früher. In Kaiserslautern gilt das auch für die Gärtner. Im Rathaus freuen sich die Beschäftigten über klimatisierte Räume. In Koblenz dürfen die Rathaus-Mitarbeiter früher kommen. Außerdem gibt es kostenfreies Wasser, genauso wie in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

An vielen Orten in Rheinland-Pfalz sind die Mitarbeiter der Müllabfuhr früher unterwegs. Imago imago images / localpic

In Zweibrücken beginnen die Mitarbeiter früher und können dadurch auch früher in den Feierabend. Die Öffnungszeiten des Rathauses werden laut einer Sprecherin an manchen Tagen sogar entsprechend verkürzt.

In Worms gibt es ein Fußbad für Rathaus-Mitarbeiter

Im Wormser Rathaus herrscht an heißen Tagen eine gelockerte Kleiderordnung, vor allem in Büros ohne Publikumsverkehr. Die Kleidung darf dann "sommerfreundlich" sein, und vereinzelt werden Ventilatoren aufgestellt. "Man stellt auch schon mal die Füße ins Wasser", sagte ein Mitarbeiter augenzwinkernd.

Sonnencreme und Wasser für Straßenbauer

In Trier müssen die städtischen Angestellte in den nächsten Tagen wie gewohnt zur Arbeit erscheinen. Nach Absprache sei es aber möglich, die individuelle Arbeitszeit hitzefreundlich zu gestalten, sagte ein Stadtsprecher. Außerdem gebe es einen Wasserautomaten der Stadtwerke im Rathaus.

Die Busfahrer bekommen an der Haltstelle Porta Nigra Wasserflaschen gereicht, wie die Stadtwerke Trier mitteilten. Das sei ab 25 Grad üblich. Alle Busse seien zudem klimatisiert.

Nicht zu beneiden: Bei der Hitze als Bauarbeiter zu arbeiten. Imago imago images / Marc Schüler

Für die Mitarbeiter im Straßenbau gibt es noch andere Erleichterungen: Die Arbeiter beginnen eine Stunde früher als im Winter und können um 14:45 Uhr in den Feierabend. Zudem bekämen sie Wasser und Sonnencreme.

Schattenpausen für Dachdecker

Beim Landesbetrieb Mobilität haben die Straßenwärter ihre Arbeitszeiten bereits vorverlegt. Hitzefrei bekommen sie auf den Baustellen aber nicht, so eine Sprecherin des LBM.

Die Mitarbeiter eines Dachdeckerbetriebs in Weißenthurm dürfen schon um 5 oder 6 Uhr mit der Arbeit anfangen, werden mit kostenlosem Trinkwasser versorgt und angehalten, Schattenpausen zu machen.